Über 100.000 Euro und Höllen-Schmerzen: GNTM-Model Theresia Fischer lässt Beine um 14 cm verlängern

Das ehemalige GNTM-Model Theresia Fischer hat sich die Beine um 14 cm verlängern lassen. Dafür nahm sie Kosten in Höhe von über 100.000 Euro und Höllen-Schmerzen in Kauf.

Hamburg - Theresia Fischer (30) präsentiert das Ergebnis ihrer Beinverlängerung. Zu einem Foto, das sie nur in bauchfreiem Top, Shorts und High Heels auf einem Polstermöbel stehend zeigt, veröffentlicht sie die Eckdaten ihrer Eingriffe auf Instagram.

Demnach hat die ehemalige „Germany‘s next Topmodel“-Teilnehmerin (2019) ihre Körpergröße von 1,70 auf 1,84 Meter gestreckt. Los ging es 2016 mit „ meiner ersten Beinverlängerung im Oberschenkel“, schreibt sie. Die brachte ihr 8,5 cm. Ein Jahr nach ihrer zweiten Beinverlängerung, diesmal „im Unterschenkel“, konstatiert sie nun die Gesamtverlängerung: „8,5 cm + 5,5 cm = 14 cm ‼️“ Ihre Beine seien nun „116 cm lang“.

Schmerzen, hohe Kosten: Theresia Fischer hat ein schwieriges Jahr hinter sich gebracht

Das vergangene Jahr war nicht einfach, wie sie in dem Post auch zugibt: „Ein Jahr voller Kraft, Energie und Durchhaltevermögen. Ein Jahr ohne #HighHeels. Ein Jahr, was mein ganzes Leben veränderte“, erinnert sich Fischer an die herausfordernden Monate. Das mag auch daran liegen, dass sie die ganze Aktion selbst durchgeführt hat. Sie betont: „Ich habe mich SELBSTSTÄNDIG vergrößert, die Ärzte habe mir lediglich bei der OP die Teleskopstäbe dafür eingesetzt.“

Theresia Fischer hat sich in mehreren aufwendigen Operationen die Beine verlängern lassen © Instagram: theresiafischer

Wie die zweite Verlängerung funktioniert hat, erklärte sie „Bild“: „Man streckt die Unterschenkel selbstständig, indem man mit einer Hand das Knie festhält und mit der anderen den Fuß immer wieder nach innen schraubt, bis es klickt. Auf jeder Seite zehn Klicks am Tag bringen zusätzliche 0,5 Millimeter.“ Um die Prozedur auszuhalten, seien starke Schmerzmittel nötig gewesen, berichtet Fischer der Boulevardzeitung weiter. Inzwischen sei alles „wieder komplett verknöchert“, Schmerzen habe sie keine mehr.

Zu den Gesamtkosten von über 100.000 Euro sagt sie: „Man kann so einen Eingriff auch nicht mit einer Nasen-OP vergleichen. Die Kosten sind einfach enorm hoch!“

Theresia Fischer erntet viel Kritik

Sie sei nun wieder super fit, fühle sich wohl in ihrem Körper und könne auch wieder Sport machen, schreibt Fischer weiter. Und wie reagieren die Followerinnen und Follower auf ihren Post? Die sehen die Veränderung kritischer.

„Dass es Ärzte gibt, die so etwas machen, sollte verboten werden…“, heißt es etwa in den Kommentaren. Oder: „Das Ergebnis sieht super unnatürlich und gruselig aus, sorry.“ Oder: „Wenn man sowas postet, muss man auch die Meinungen anderer akzeptieren. Ich finde es verrückt und gruselig.“ Andere zeigen Mitleid: „Oh mein Gott, wie kann man sich das antun?“ Verwendete Quellen: Instagram, bild.de