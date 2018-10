Ein Hauch von Nichts: Ex-GNTM-Kandidatin zeigt sich in mega-heißen Dessous auf Instagram

Bei GNTM reichte es für Carina Zavline nicht ganz für den Titel. Doch das dürfte der jungen Frau mittlerweile egal sein - auf Instagram folgen ihr mittlerweile Zehntausende Follower - und die sehen zur Belohnung heiße Bilder.

München/Paris - Ach, was war sie anfangs anstrengend - Carina Zavline, die „selbstverliebte“ Kandidatin von „Germany‘s Next Topmodel“ (GNTM) 2017, die niemandem näher schien als sich selbst. Zugegeben: das Bild wandelte sich innerhalb der Staffel der Casting-Show. Am Ende war Carina sogar beinahe sowas wie sympathisch. Und Carina nutzte ihren kurzzeitigen Ruhm klug, um auf Instagram durchzustarten, wo sie ihren mittlerweile mehr als 243.000 Followern regelmäßig Bilder aus ihrem Luxus-Leben zeigt, das gefühlt nur aus teuren Reisen, schicken Events und feinem Essen besteht. Und - seien wir mal ehrlich - aus ganz wenig Stoff.

Carina am Pool, Carina im Pool, Carina am Strand, Carina am Grand Canyon, Carina in der Badewanne, Carina auf einer Yacht - und seit neuestem auch Carina im Bett. In mega-heißen Dessous, die wohl die Fantasie vieler Follower anregen dürfte. Dazu schreibt sie: „Ein Mädchen und ihr Bett sind sonntags eine endlose Liebe.“ Dass sie dabei noch dezent auf das Modelabel, das sie trägt, hinweist, dürfte ihren Abonnenten angesichts des heißen Fotos dabei relativ egal sein. Aber wir geben es ja zu: Wer so einen Traum-Body hat, der darf ihn auch zeigen. Sehen Sie selbst:

GNTM: Ex-Kandidatin Carina heimst Likes auf Instagram ein - „Wow“

In den Kommentaren staubt Carina Zavline jedenfalls ein Kompliment nach dem anderen ab. „Wow, du Hübsche“, schreibt ein Follower, ein anderer kommentiert: „Du hast so eine schöne Figur.“ Nur wenige stören sich daran, dass das Bild, auf dem das Model einen Teller mit Caprese in der Hand hält, gestellt wirkt. „Ich esse auch immer so Abendbrot“, schreibt ein User voller Ironie. Eine andere Followerin findet: „Instagram ist so realistisch.“ Und Carina? Die bleibt cool und stellt in den Kommentaren klar: „Ich habe echt so gegessen nach der Show. Klar ist vieles nicht ‚wirklich‘ so, aber in dem Fall schon.“

GNTM-Carina zeigt sich auf Instagram gern mit wenig Stoff

Ob nun gestellt oder nicht - beinahe 19.000 Likes bestätigen, dass das Bild so oder so gut ankommt. Und nicht nur das - auch die anderen heißen Bilder, auf denen das Model viel Haut zeigt, heimsen Tausende Herzen ein. Hier eine Auswahl:

Carina Zavline, ihres Zeichens Tänzerin, nahm 2017 an der zwölften Staffel von GNTM teil. Doch kurz vor dem Finale war für die damals 19-Jährige Schluss - Model Mama Heidi Klum gab ihr den Laufpass, Carina wurde Siebte.

