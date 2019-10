Gitarrenplättchen als Auslöser? Weltstar soll schwer erkrankt sein

Seine größten Hits kennt jeder, doch von seiner Schock-Diagnose wissen die wenigsten: Einer der bedeutendsten Gitarristen der Welt leidet an Kehlkopfkrebs.

New York - Der US-amerikanische Rockmusiker Eddie Van Halen ist an Kehlkopfkrebs erkrankt. Bereits vor 20 Jahren soll der heute 64-Jährige, der als einer der bedeutendsten Gitarristen des Rocks zählt, die Schock-Diagnose erhalten haben. Das berichtet das US-Portal TMZ.com.

Der gebürtige Niederländer reist seitdem regelmäßig nach Deutschland, um sich hier einer Strahlentherapie zu unterziehen, heißt es weiter. Ein Drittel seiner Zunge hätten ihm die Ärzte bereits im Jahr 2000 entfernen müssen.

Gitarrenplättchen der Auslöser für Krebserkrankung?

Der Musiker war starker Raucher. Auch mit starken Alkoholproblemen soll er jahrelang zu kämpfen gehabt haben. Er selbst vermutet als Ursache für seine Erkrankung aber vor allem einen ganz anderen Grund, so TMZ.com weiter. Van Halen glaube demnach, die Erkrankung wurde durch ein Gitarrenplättchen aus Metall ausgelöst, das er vor mehr als 20 Jahren verwendete und immer wieder im Mund hatte.

Die größten „Van Halen“-Hits kennt wirklich jeder

Zusammen mit seinem Bruder Alex Van Halen gründete er im Jahr 1972 die Hard-Rock-Band „Van Halen“. Ihr Debütalbum war ein enormer Erfolg und machte die Band weltweit berühmt. Die größten Hits wie „Jump“ aus dem Jahr 1984 oder „Why Can't This Be Love“ (1986) sind bis heute generationenübergreifend bekannt.

Eddie Van Halen wurde schnell zu einem der bedeutendsten Gitarristen der Musikwelt. Im Jahr 2012 wurde der heute 64-Jährige von den Lesern der US-Musikzeitschrift Guitar World zum besten Gitarristen aller Zeiten gewählt.

Wie geht es Eddie Van Halen heute?

Van Halen hat sich selbst nicht zu seiner Erkrankung geäußert. Wie es aktuell um seinen Gesundheitszustand steht, ist unklar.

