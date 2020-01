Sexy oder No-go? Gina-Lisa Lohfink zeigt im Dschungel viel Haut - Fans spotten: „Eklig!“

Gina-Lisa Lohfink ist zurück im Dschungelcamp - jedoch nicht als Kandidatin. Das Model zeigt viel Haut, doch einige Fans machen sich über sie lustig.

Rödermark - Gewagt, gewagter, Gina-Lisa Lohfink! Das Model aus Rödermark ist sich bekanntlich für kein freizügiges Outfit zu schade, viel Haut zeigen steht auf dem Tagesprogramm. Nun ist es ja so, dass Gina-Lisa in den Dschungel zurückgekehrt ist. Sie erinnern sich? Gina-Lisa Lohfink war 2017 Kandidatin beim Dschungelcamp - jetzt kehrte sie zurück an die alte Wirkungsstätte. Dieses Mal war sie bei „Die Stunde danach“ (RTL Plus) zu Gast, um mit Moderatorin Angela Finger-Erben und den weiteren Gästen Paul Janke (Bachelor 2012) und Ansgar Brinkmann (Ex-Fußballprofi, u.a. bei Eintracht Frankfurt) über das Dschungelcamp 2020 zu diskutieren. Auffällig dabei: Gina-Lisas Outfit. Entsetzt über ihr Aussehen: zahlreiche Fans.

Inmitten der männlichen Prominenz sitzt Gina-Lisa Lohfink in der Nachspielzeit des Dschungelcamps. Sie trägt einen schwarzen Jumpsuit, das Hosenteil könnte kürzer kaum sein. Das Gegenstück dazu bilden die Schuhe. Deren Absätze könnten nämlich höher kaum sein. Als es gegen Ende der Show zu einem Spiel mit Spielzeug-Koalas, einer Wippe und einer Treppe mit mehreren Kästen kommt (die Details ersparen wir Ihnen), zieht das Model aus Rödermark ihre Schuhe allerdings kurz aus. „Ich mach‘ jetzt mal meinen Schuh aus. Besser ist das, oder?“ Gelächter. Ja, Gina. Besser ist das.

Nun ist es nichts Neues, dass sich Gina-Lisa Lohfink* gerne freizügig präsentiert, einigen Fans geht der Look jedoch offenbar zu weit. „Gina-Lisa sieht so gruselig aus“, schreibt ein User bei Twitter und ein anderer geht sogar noch weiter: „Gina Lisa sieht auch jedes Mal ein Stück ekliger aus, wenn sie es mal vor die Kamera schafft.“

Gina Lisa sieht auch jedes Mal ein Stück ekliger aus, wenn sie es mal vor die Kamera schafft.#ibes — jane. (@laadyjaane) January 23, 2020

Hartes Urteil! Einige Fans sind über ihre Veränderung in den letzten Monaten und Jahren verblüfft, die meisten allerdings nicht in positiver Hinsicht. „Ach du Scheisse! was ist denn dass? Ist das nicht die Gina Lisa oder so? (sic!)“, wundert sich ein Fan.

ach du Scheisse! was ist denn dass? Ist das nicht die Gina Lisa oder so? #ibes — Marcel (@iceberglb51) January 23, 2020

Gina-Lisa Lohfink leidet mit Dschungelcamperin Elena Miras mit

Und die Verspottete selbst? Ist vor allem über das Aus von Dschungelcamp-Kandidatin Elena Miras entrüstet. „Ich bin im Schock. Ich hätte nicht gedacht, dass sie rausfliegt.“ Gleichzeitig outet sich Gina-Lisa Lohfink als Fan von Elena, weil: „Die ist ghetto, die ist immer gleich, immer assi.“ Logisch, man muss sie einfach lieben.

Übrigens: Gina-Lisa gewinnt das Spiel mit den Koalas am Ende nicht. Und das, obwohl sie die Schuhe ausgezogen hat. Skandal! Doch davon spricht nach der Sendung keiner mehr, ein anderes Thema bestimmt Social Media. Stichwort: Gewagt, liebe Gina-Lisa.

Dass Gina-Lisa Lohfink ins Dschungelcamp zurückgekehrt ist*, begeistert nicht alle. Einige Fans reagieren im Netz entsetzt.

Jahre zuvor steckt Gina-Lisa Lohfink mitten in einem Gerichtsprozess.* Es geht um ein ominöses Video.

