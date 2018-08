Teure Rolex-Uhr für die Tochter: Darum krachte es bei den Geissens am Geburtstag

Sie haben wirklich alles - die Töchter Davina (15) und Shania (14) von Carmen und Robert Geiss. Trotzdem gibt‘s bei den Schwester Zoff und zwar aus Neid. Selbst Mama und Papa sind fassungslos.

St. Tropez - Carmen (53) und Robert (54) Geiss verwöhnen ihre beiden Töchter nach Strich und Faden. Natürlich fallen die Geburtstagsgeschenke bei den TV-Millionären „Die Geissens“ besonders üppig aus. Doch gerade das sorgt für schlechte Stimmung unter den Geschwistern, wie ein Video auf dem Youtube-Kanal der Familie zeigt.

Die Geissens - Geschwisterneid beim Geburtstag

Shania Geiss hat nämlich von ihren Eltern zum 14. Geburtstag eine Rolex-Uhr geschenkt bekommen. Beim Auspacken kippt die Stimmung bei Shania‘s Geburtstagsparty. Das Präsent macht Schwester Davina (15) richtig sauer. Plötzlich hängt der Haussegen bei den „Die Geissens“ mächtig schief. Robert und Carmen sind fassungslos, wie ihre Älteste reagiert. Davina ist neidisch auf die Luxus-Uhr und zieht beleidigt in ihr Zimmer ab. Harmonie sieht anders aus. Dabei wollten Robert und Carmen ihrer Shania eine Freude machen. Bei Shania ist es den beiden gelungen.

„Wir haben nichts vernünftiges in St. Tropez gefunden“, sagt Robert als Shania das Geschenk in einer „Louis Vuitton“- Papiertasche überreicht bekommt. Schnell stellt sich jedoch heraus, dass in dem Päckchen eine Luxus-Uhr für das Geburtstagskind steckt. Shania kreischt und quietscht vor Glück. Dann fällt das Mädchen Mama und Papa um den Hals.

Luxus-Uhr macht Davina Geiss neidisch

„Und ich?“, fragt Davina ihren Papa Robert verdutzt. Dabei hat die 15-Jährige wohl schon eine Rolex-Uhr von ihrem Vater bekommen. Doch das genügt dem Teenager scheinbar nicht, sie findet das Geschenk unfair. Bockig steht Davina auf und verschwindet von der Bildfläche.

„Wir sind doch nicht im Kindergarten“, findet Robert Geis und spricht ein Machtwort. „Wenn sie deswegen einen Aufstand macht, dann bekommt sie nie wieder etwas.“

Etwas später glätten sich die Wogen. Nach einer kurzen Schmoll-Phase kehrt Tochter wieder an den Tisch zurück. Shania findet dann wohl auch die richtigen Worte: „Davina, deine Uhr ist mehr wert, davon kannst du dir einen Ferrari kaufen.“

