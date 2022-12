Geissens auf Londoner Weihnachtsmarkt – Foto sorgt für Diskussionen

Von: Pauline Wyderka

Teilen

Die Geissens besuchen einen Londoner Weihnachtsmarkt – und ernten heftige Kritik. Lesen Sie hier, an welchem Details auf den neuen Fotos sich die Fans stören:

Herzliche Nikolaus-Grüße senden die Geissens mit einem Instagram-Post aus London – und lösen damit Ärger im Netz aus. Doch was ist der Grund für die ungehaltenen Reaktionen? Ist es der spontane Trip nach London? Der To-Go-Becher? Oder die Tatsache, dass Robert und Carmen Geiss ausgerechnet zum Stand mit dem deutschen Bier gehen? Nein, das ist es nicht. Es geht um Carmen Geiss‘ Mantel. Der scheint nicht nur warm zu sein, sondern offensichtlich auch brandheiß.

MANNHEIM24 verrät, warum die Geissens nach ihrem jüngsten Weihnachtsmarktbesuch in London in der Kritik stehen.

Die Familie sorgt spätestens seit dem Ausstieg aus der RTLZWEI-Show „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ in der Öffentlichkeit immer wieder für Gesprächsstoff. (paw)