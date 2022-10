„Sportstudio“-Moderatorin Müller-Hohenstein warnt junge Mädchen vor Cathy Hummels: „Vorbildfunktion“

Katrin Müller-Hohenstein spricht in einem ehrlichen Interview über Körperideale und Instagram. Dabei wird sie auch nach Cathy Hummels gefragt. Und antwortet allgemein.

München – Katrin Müller-Hohenstein (57) zählt zu den Urgesteinen des deutschen Fernsehens. Die ZDF-Moderatorin ist bekannt durch das „aktuelle Sportstudio“ und als Sport-Kommentatorin. Sie war eine der ersten Frauen, die sich in diesem Bereich durchsetzte und setzt sich heute dafür ein, dass sich Frauen mehr zutrauen sollten, wie sie in einem Interview mit t-online.de erzählt.

Katrin Müller-Hohenstein googelt sich nicht

Im Zuge ihrer Bekanntheit wurde die 57-Jährige auch gefragt, wie sie mit öffentlicher Kritik und fiesen Kommentaren umgehen würde. Immer wieder klagen schließlich auch Influencer darüber. „Zunächst einmal prasselt Kritik ja auf jeden ein, der seine Rübe irgendwo raushält. Das ist so in Zeiten von Social Media. Ich bekomme davon aber kaum was mit. Ich bin nicht der Mensch, der stundenlang auf Instagram oder Twitter rumhängt“, erklärt die Moderatorin. Sie würde sich auch nicht googeln.

Auch zu Influencern bezog Katrin Müller-Hohenstein im Anschluss Stellung: „Ich habe überhaupt nichts gegen Social Media. Ich habe nur ein Problem damit, wie es teilweise genutzt wird. Es gibt ganz tolle Instagram-Accounts, aber es gibt eben auch die, wo junge Frauen meinen, es würde reichen, ein paar gefilterte Bilder hochzuladen, um eine große Influencer-Karriere zu starten. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen.“ Denn ihr Gedanke sei: „Junge Frauen können mehr als das!“

Katrin Müller-Hohenstein spricht über Körperideale auf Instagram

Konkret wird schließlich nach Cathy Hummels (34) Karriere gefragt, die Influencerin ist und dadurch auch Moderatorenjobs ergatterte. Müller-Hohenstein sagt: „Das Problem ist: Die haben eine Vorbildfunktion. Ich erzähle Ihnen nichts Neues. Wie viel Prozent der jungen Mädchen sind kreuzunglücklich wegen genau dem, was sie da sehen auf Instagram. Diese Körperideale, dieser Schönheitswahn. Mir tut das einfach irre leid.“ - ob hier auch Cathy Hummels gemeint ist?

