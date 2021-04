Geburtstagsfeier für Willem-Alexander: Die Königsfamilie zelebriert den „Koningsdag“

Gelukkige verjaardag!

+ © PPE/Imago König Willem-Alexander feiert seinen 54. Geburtstag mit seiner Familie. © PPE/Imago

König Willem-Alexander verbringt seinen 54. Geburtstag mit seinen Liebsten: Für die Feierlichkeiten ist die Königsfamilie nach Eindhoven gereist, ihr Terminkalender ist vollgepackt.

Eindhoven – König Willem-Alexander feiert am heutigen „Koningsdag“ seinen 54. Geburtstag*. Der Nationalfeiertag, der normalerweise am 27. April mit Straßenfesten, Paraden & Co. begangen wird, kann in diesem Jahr coronabedingt nur im kleinen Rahmen stattfinden. Das royale Geburtstagskind lässt sich davon jedoch nicht die Laune verderben.

In einer Autokarawane fuhr die niederländische Königsfamilie zum High Tech Campus im Süden Eindhovens. Der Jubilar König Willem-Alexander und seine Tochter Prinzessin Amalia (17) nutzten das gute Wetter, sie saßen in einem alten DAF Kini mit offenem Dach. Auf dem Campus warteten verschiedene Aufgaben auf König Willem-Alexander, Königin Máxima (49) und ihre drei Töchter. In einem Quiz zeigten sich die Fünf sichtlich gut gelaunt, als Team Oranje traten sie gegen andere Familien an, die virtuell zugeschaltet wurden. Wenig später stellten Prinzessin Amalia, Prinzessin Alexia (15) und Prinzessin Ariane (14) in einem Rennsimulator ihre Fahrkünste unter Beweis. Ein Blick auf das Programm des Königstags 2021 verrät, dass es über den Tag verteilt auch viele virtuelle Veranstaltungen gibt, die im Live-Stream online verfolgt werden können. Das Volk kann von zu Hause aus unter anderem verschiedene Konzerte anschauen oder die Stadt Eindhoven besser kennenlernen. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.