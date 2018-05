Ganz offiziell: Mit diesem Dokument erlaubt die Queen Harrys und Meghans Hochzeit

London - Es muss schon alles seine Richtigkeit haben: Wie es geltendes Recht ist im englischen Königshaus, muss der Herrscher die Hochzeiten der ersten sechs Personen der Thronfolge persönlich absegnen.

Dies hat Queen Elizabeth II. nun getan. Mit diesem Dokument segnet sie die Hochzeit ihres Enkels Harry und Meghan Markle ab:

+ Das Dokument der Queen. © AFP / VICTORIA JONES

Am Samstagabend veröffentlichte der Buckingham Palace die Fotos - am kommenden Samstag werden Harry und Markle in der St.-George‘s-Kapelle in Windsor getraut.