Überraschungscoup: Prinz Harry kommt ins „aktuelle sportstudio“

Von: Susanne Kröber

Hoher Besuch im „aktuellen sportstudio“! Zum Start der Invictus Games in Düsseldorf ist Prinz Harry zu Gast beim Moderatoren-Duo Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss.

Mainz – Vom 9. bis zum 16. September finden in Düsseldorf die Invictus Games 2023 statt. Prinz Harry (38), der das Sportereignis für Kriegsversehrte 2014 ins Leben rief, wird als Schirmherr der Veranstaltung zur Eröffnungsfeier erwartet. Doch um die Werbetrommel für sein Herzensprojekt zu rühren, geht der jüngste Sohn von König Charles III. (74) ungewöhnliche Wege. Gemeinsam mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (63) wird Prinz Harry das „aktuelle sportstudio“ besuchen, wie das ZDF jetzt offiziell verkündete.

Prinz Harry spricht im „aktuellen sportstudio“ über die Invictus Games

Von der Eröffnungszeremonie der Invictus Games in Düsseldorf geht es für Prinz Harry am 9. September direkt ins Mainzer TV-Studio. Ab 23 Uhr strahlt das ZDF das samstägliche „aktuelle sportstudio“ aus – dass Harry für ein Interview mit den Moderatoren Katrin Müller-Hohenstein (58) und Sven Voss (47) vor Ort dabei sein wird, darf mit Fug und Recht als royale Sensation bezeichnet werden, auch wenn der Ehemann von Meghan Markle (42) seit seinem Rückzug aus der britischen Königsfamilie nicht mehr im Namen der Krone unterwegs ist.

Prinz Harry war als Soldat selbst in Afghanistan im Einsatz. Inspiriert von den US Warrior Games fanden die ersten Invictus Games dann im September 2014 in London statt. Es folgten Wettkämpfe in Orlando (2016), Toronto (2017), Sydney (2018) und Den Haag (2022). In Düsseldorf wird in diesem Jahr laut ZDF mit einer Rekordzahl von 500 Athleten aus 21 Nationen gerechnet, drei Teilnehmer besuchen gemeinsam mit Prinz Harry das „aktuelle sportstudio“.

„Braucht‘s den?“: Fans wenig begeistert über Prinz Harrys Besuch beim „aktuellen sportstudio“

Die Begeisterung über Prinz Harrys Besuch hält sich unter der offiziellen Ankündigung bei Instagram in Grenzen. „Hoher Besuch?????“, fragt sich eine Userin. „Braucht‘s den?“, kommentiert ein anderer Nutzer. „Für jemanden, der sich von der royalen Familie losgesagt hat, weil er zu sehr in der Öffentlichkeit stand, scheint er aber Aufmerksamkeit zu lieben“, so eine weitere kritische Reaktion. Aber es gibt auch positive Stimmen: „Harry, alte Säge. Das freut mich aber“, jubelt ein Fan, „gut zu wissen“, schreibt ein anderer.

Hoher Besuch im „aktuellen sportstudio“: Prinz Harry kommt ins Mainzer ZDF-Studio. (Fotomontage) © ZDF/Getty Images/Wire Image/Samir Hussein

Eine Frage scheint die Fans des „aktuellen sportstudios" aber natürlich auch zu beschäftigen: „Ja, schön! Aber wird er auch auf die Torwand schießen?!" Das werden die Zuschauer dann am 9. September erfahren – vielleicht gelingen Prinz Harry ja als erstem Studiogast überhaupt sechs Treffer. Auf Meghan Markle wird das Publikum indes verzichten müssen, bei der Abschlussfeier der Invictus Games ist die Herzogin von Sussex jedoch als Moderatorin vorgesehen. Im Anschluss an die Wettkämpfe soll für Prinz Harry dann ein Friedensgespräch mit Papa Charles stattfinden – allerdings nur unter einer Bedingung.