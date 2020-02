Prominentes Babyglück? „Game of Thrones“-Star und Teenie-Schwarm erwarten wohl ein Kind

Zuckersüße Gerüchte um „Game of Thrones“-Star Sophie Turner und Teenie-Schwarm Joe Jonas. Die beiden sollen ein gemeinsames Kind erwarten.

Sophie Turner (23) und Joe Jonas (30) sollen ein gemeinsames Kind erwarten.

Turner ist bekannt als „Sansa“ aus der Erfolgs-Serie „Game of Thrones“.

Joe Jonas wurde als Boygroup-Star mit den „Jonas Brothers“ zum Teenieschwarm.

München / Los Angeles - Sophie Turner und Joe Jonas sind ein absolutes Promi-Traumpaar. Die „Game of Thrones“-Darstellerin und der ehemalige Boygroup-Star zeigen sich gerne gemeinsam und halten ihre Beziehung nicht aus der Öffentlichkeit zurück.

So wurde auch kein Geheimnis daraus gemacht, als sie sich im Mai vergangenen Jahres das erste und im Juli sogar ein zweites Ja-Wort gegeben haben.

TV-Star und Musiker halten kaum etwas geheim: Über das Kinderglück wird aber nur spekuliert

Nun soll das nächste große Erlebnis in der jungen Ehe bevorstehen. Das US-amerikanische Portal JustJared will von mehreren Quellen bestätigt worden haben, dass Sophie Turner und Joe Jonas ein gemeinsames Kind erwarten.

Die „Game of Thrones“-Berühmtheit konnte zwar damals das Serienfinale nicht für sich behalten, die Nachricht um das angebliche Babyglück blieb aber bislang geheim. „Das Paar hält diese Dinge ziemlich privat, aber ihre Freunde und Familien sind schon ganz begeistert“, zitiert JustJared eine anonyme Quelle.

„Game of Thrones“-Star Sophie Turner im Schlabber-Look: Joe Jonas stört sich wohl nicht daran

Sophie Turner suche ihre Garderobe für auf und neben dem roten Teppich angeblich schon so aus, dass das kleine Babybäuchlein nicht zu erkennen sei, heißt es weiter. Dem britischen Boulevard war der neue Look schon Anfang Februar in London nicht entgangen, als ein Foto des TV-Stars in einem weiten Ledermantel erstmals die Gerüchte angeheizt hatte.

Auch auf Instagram zeigt sie sich im ungewohnten Schlabber-Look. Ehemann Jonas scheint es aber überhaupt nicht zu stören. Augenscheinlich liegt viel Liebe in der Luft.

Gemeinsam mit seinen Brüdern verdrehte Joe Jonas mit der Boyband „Jonas Brothers“ von 2005 bis 2013 tausenden Teenies den Kopf. Sophie Turner könnte ein davon gewesen sein, bevor sie mit ihrer Hauptrolle als „Sansa“ mit der Erfolgs-Serie „Game of Thrones“ selbst zu einer Berühmtheit wurde.

Bestätigte Neuigkeiten über Prominente im Kinderglück gibt es übrigens aus Deutschland. Felix Neureuther und Ehefrau Miriam werden zum zweiten Mal Eltern.