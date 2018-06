Megaheißes Foto! Lena Meyer-Landrut trägt ein Deutschland-Trikot - und vergisst dabei die Hose

Lena Meyer-Landrut schien sich wie viele andere besonders auf das erste Deutschland-Spiel zu freuen. Auf Instagram überraschte sie ihre Fans deshalb mit einem ganz eigenen Look zur WM.

Berlin - Das erste WM-Spiel für die Deutschen stand am Sonntag an. Dementsprechend waren die meisten völlig aus dem Häuschen, freuten sich und trafen sich mit Freunden und Bekannten, um die deutsche Mannschaft gemeinsam vor dem Fernseher anzufeuern. Auch die Sängerin Lena Meyer-Landrut (27) wollte ihre Vorfreude auf das bevorstehende Spiel zum Ausdruck bringen: Sie postete auf Instagram ein Foto, das sie ziemlich freizügig, aber am allerwichtigsten mit Deutschland-Trikot zeigt.

Leicht bekleidet ist dabei noch fast übertrieben - so posiert sie lediglich mit weißen Sneakern, einem schwarzen Slip und dem deutschen Fußballtrikot vor einer schlichten, weißen Wand. Während sie eine Hand lässig in den zerzausten Haaren hat, lächelt sie verschmitzt in die Kamera. Unter ihr Bild schreibt sie: „GOOOO @dfb_team We’re so ready for the first win“ (“Wir sind bereit für unseren ersten Sieg“).

So reagieren die Fans auf ihr freizügiges Foto

Mit ihrem freizügigen Foto schien sie die Stimmung ihrer Fans erst richtig anzuheizen. So kommentierte ein User beispielsweise: „Lena macht uns heiß auf das Spiel“.

Andere Fans der hübschen Sängerin machten jedoch einfach nochmal auf das Offensichtliche aufmerksam: Die Tatsache, dass sie keine Hose trägt. „Ich glaube, du hast deine Hose vergessen...“, kommentierte deshalb ein User scherzhaft.

Fehlende Hose hin oder her - die Überraschung ist auf jeden Fall geglückt. Ihre Fans zeigten sich begeistert von dem Anblick und überhäuften die Sängerin in den Kommentaren mit Komplimenten. Eine nicht ganz so unwichtige Frage blieb aber zunächst trotzdem offen: Zu dem Spiel selbst wollte Lena dann aber hoffentlich doch noch zur Hose greifen - oder vielleicht nicht?

