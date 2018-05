Funkstille bei Bibi und Julian - Fans haben krassen Verdacht, was hinter der "12" steckt

Seit mehren Tagen gibt es nichts Neues von Bibi und ihrem Freund Julian - außer zwei mysteriöse Videos auf ihrem YouTube-Kanal. Ihre Fans sind sich fast alle sicher zu wissen, was da los ist.

Köln - Jeden Tag werden die Fans von Bibi Heinicke (BibisBeautyPalace) und ihrem Freund Julian Claßen (beide 25) auf dem Laufendem gehalten: Egal ob Urlaub oder beim einkaufen - eine Auszeit kennt man von den beiden nicht. Doch seit einigen Tagen sieht das anders aus - auf den Social-Media-Kanälen herrscht seit über einer Woche verdächtige Funkstille. Extratipp.com* berichtet darüber.

+ Bibi und Julian (beide 25) glänzen derzeit eher mit Abwesenheit auf ihren Social-Media-Kanälen. © Screenshot Instagram

Mysteriöse Videos sorgen für Verwirrung

Was ist da nur los? Nichts neues bei Snapchat, keine neuen Beiträge auf Instagram und statt lustigen Challenges gab es in der letzten Woche nur zwei mysteriöse Videos auf dem YouTube-Kanal der 25-Jährigen. Das erste der komischen Videos veröffentlichte Bibi am 6. Mai - alles was man sieht, ist ein graues Rauschebild und die Ziffer 12.

+ Mysteriöse Videos auf ihrem Youtube-Kanal machen die Fans neugierig: Was hat es mit dem Verschwinden auf sich? © Screenshot Instagram

Ewarten Bibi und Julian den ersten Nachwuchs?

Unter dem Video haben sich bereits über 60.000 Kommentare angesammelt. Theorien über Theorien, was es mit der Abstinenz auf sich hat. Viele Fans sind sich ganz sicher: Bibi ist schwanger. Die Zahl 12 soll bei dieser Vermutung dafür stehen, dass Bibi sich in der 12. Schwangerschaftswoche befindet - viele Pärchen erzählen Bekannten und Freunden erst ab dann von ihrem Glück. Außerdem meinen viele auf Bibis letztem Instagram-Post ein Babybäuchlein zu erkennen.

+ Die meisten Fans denken, Bibi ist schwanger - und auf diesem Bild erkennen sie ein Babybauch. © Screenshot Instagram

Babybauch und fehlendes Piercing - jetzt schauen die Fans ganz genau hin

Unter den Fotos vom Coachella-Festival lässt sich ein weiterer Anhaltspunkt für diese Theorie finden - denn einige haben da ganz genau auf Bibis Bauchnabel geachtet: "Sie trug früher immer ein Bauchnabel Piercing..!! Jetzt steht ihr Bauchnabel raus und sie trägt es nicht mehr! Eindeutig Schwanger!!", schreibt ein Fan. Andere meinen auch auf diesem Bild zusätzlich den schwangeren Bauch zu erkennen.

Passend: Harter Diss! Darum will Shirin David nie wieder in die DSDS-Jury

+ Früher sah man ihr Bauchnabelpiercing auf jedem Bauchfrei-Bild - ist Bibi wirklich schwanger? © Screenshot Instagram

Die Aufklärung kommt am Samstag

Wann wird Bibi ihre Fans endlich aufklären? Die Antwort auf die Frage gibt es seit gestern auf ihrem Kanal: Zu Beginn wieder das gleiche graue Fernsehbild, dann eine Drohnenaufnahme von Bibi und Julian beim picknicken - dann folgt die Ankündigung: Am 12.05 um 12 Uhr soll es ein neues Video geben. Bibi schreibt dazu: "Habt bitte noch etwas Geduld, wir brauchen noch etwas Zeit... Ihr werdet es verstehen..."

+ Die Aufnahmen der Drohne zeigen Bibi und Julian verschmust auf einer Wiese liegen - am kommenden Samstag soll das Rätsel endlich aufgelöst werden. © Screenshot Instagram Hier läuten bald die Hochzeitsglocken: Dagi Bee verrät pikante Details zum Hochzeitsdatum - aber eine Sache macht die Fans richtig sauer

Natürlich gibt es auch noch zahlreiche weitere Theorien. Zum Beispiel, dass Bibi eine neue Bilou-Sorte auf den Markt bringt - oder auch, dass sie und Julian dem Tag heiraten werden. Was wirklich hinter den Videos und der Funkstille steckt und ob Bibi und Julian vielleicht bald zu dritt sind, wird wohl erst am Samstag gelüftet.

Hier können Sie sich selbst ein Bild von dem letzten Video machen, das es im Artikel auf extratipp.com gibt.

Natascha Berger

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.