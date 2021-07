Fürstin Charlène: Neues Foto sorgt für hitzige Diskussionen

Trauriger Anlass

Fürstin Charlène macht in den letzten Wochen vor allem mit ihren Instagram-Posts von sich reden, auch ihr neuestes Foto erregt die Gemüter der Royal-Fans.

KwaZulu-Natal – Seit Monaten verweilt Fürstin Charlène (43) in ihrer Heimat Südafrika, wo sie sich nach Angaben des Palasts noch immer von einer Infektion erholt. Monaco hat sie – zumindest vorerst – den Rücken gekehrt, ihr letzter öffentlicher Auftritt an der Seite von Fürst Albert II. (63) liegt schon länger zurück.

Dass Fürstin Charlène noch immer eine tiefe Verbundenheit zu ihrem Heimatland verspürt, macht auch ihr neuester Instagram-Post deutlich. Die 43-Jährige nahm die aktuellen Unruhen in Südafrika zum Anlass, um ein Foto des verstorbenen Zulu-Königs Goodwill Zwelithini (72, † 2021) zu teilen. Nach der Verhaftung des ehemaligen Präsidenten Jacob Zuma (79) sind unter anderen in der Provinz KwaZulu-Natal gewalttätige Proteste ausgebrochen, die schon mehrere Todesopfer gefordert haben. Die Krawalle in Südafrika beherrschen die weltweiten Schlagzeilen.

Unter Charlènes Posts finden sich zahlreiche Kommentare. Während viele Instagram-Nutzer ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen, werden auch kritische Stimmen laut. Einige Follower zeigen kein Verständnis für Charlènes langen Aufenthalt in Südafrika* und fordern, dass sie wieder zu ihrem Ehemann Albert und den Zwillingen Gabriella und Jacques (6) zurückkehrt. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.