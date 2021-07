Fürst Albert II. von Monaco: Glamour-Auftritt mit seiner Familie

Konzert vor imposanter Kulisse

+ © Michael Baucher/dpa Fürst Albert II. kann während Charlènes Abwesenheit auf familiäre Unterstützung zählen (Symbolbild). © Michael Baucher/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Für den guten Zweck werfen sich die Grimaldis gerne in Schale: Gemeinsam mit seiner Familie besuchte Fürst Albert II. ein Benefizkonzert.

Monte-Carlo – Wenn das Rote Kreuz von Monaco zu einem Konzert lädt, lässt sich die Fürstenfamilie nicht zweimal bitten. Schon seit Jahren unterstützt Fürst Albert II. (63) die Hilfsorganisation tatkräftig, auch die restlichen Mitglieder der Familie sind karitativ unterwegs.

Der traditionelle Rot-Kreuz-Ball in Monte-Carlo zählt zu den prestigeträchtigsten Veranstaltungen im Fürstentum, in diesem Jahr musste er allerdings einem Open-Air-Konzert weichen. Vor wenigen Tagen feierte auf dem legendären Place du Casino ein neues Event Premiere, das Sommerkonzert des Roten Kreuzes fand zum ersten Mal statt. Der musikalische Abend mit dem britischen Sänger Jamie Cullum (41) war trotz stolzer Eintrittspreise von bis zu 800 Euro pro Ticket gut besucht, auch die monegassische Fürstenfamilie verfolgte das vom Roten Kreuz organisierte Konzert*.

Fürst Albert II. wurde von seiner Schwester Prinzessin Caroline (64) begleitet, die in einem Abendkleid von Chanel auf dem roten Teppich erschien. Carolines Tochter Charlotte Casiraghi (34) setzte ebenfalls auf das französische Modehaus. Andrea Casiraghi (37) zeigte sich an der Seite seiner Ehefrau Tatiana Santo Domingo (37), die eine florale Robe von Giambattista Valli trug. Sein jüngerer Bruder Pierre Casiraghi (33) und Gattin Beatrice (35) – in Dior – machten die Runde komplett. Fürstin Charlène glänzte wieder einmal mit Abwesenheit, die zweifache Mutter befindet sich noch immer in Südafrika. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.