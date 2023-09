Fünf Jahre nach Daniel Küblböcks Verschwinden: RTL rollt den Fall erneut auf

Von: Diane Kofer

DSDS-Star Daniel Küblböck wurde zuletzt auf einem Kreuzfahrtschiff gesehen – dort verschwand er vor fünf Jahren spurlos. Der Fall stellt noch immer vor Rätsel und wird von RTL neu aufgerollt.

Köln – Daniel Küblböck (†33) wurde in der Castingshow DSDS bekannt. Dort sorgte er mit seiner quirligen Art, verrückten Outfits und einer ganz besonderen Stimme für Unterhaltung. Vor fünf Jahren verschwand der Musiker während einer Kreuzfahrt dann spurlos. Zwar wurde er mittlerweile für tot erklärt – endgültig aufgeklärt ist sein Fall aber noch längst nicht.

2021 für tot erklärt: Daniel Küblböcks Verschwinden beschäftigt noch immer

Als Daniel Küblböck im September 2018 während einer Schiffsreise kurz vor Neufundland (Kanada) spurlos verschwand, wurde monatelang nach ihm gesucht. An seinen Tod glaubten trotz eindeutiger Überwachungskamera-Aufnahmen damals wenige – sogar seine Großmutter war sich sicher, dass der Sänger noch lebt. 2021 erklärte ihn das Amtsgericht in Passau zwar für tot, doch noch immer fehlt von seiner Leiche jede Spur. Fünf Jahre nach dem Verschwinden wird der Fall nun erneut in den Medien aufgerollt.

Im Rahmen der Reihe „Crime Tuesday“ begibt sich RTL aktuell auf die Spuren des verschwundenen TV-Stars. In einem Video und mehreren Postings werden erneut alle Informationen im Fall Daniel Küblböck zusammengetragen. „Den Fall ‚Daniel Kaiser-Küblböck: Verschollen auf hoher See‘ schauen wir uns dieses Mal im ‚Crime Tuesday‘ an“, heißt es auf der offiziellen Instagram-Seite. Olivia Jones (53), die als enge Vertraute des Castingshow-Teilnehmers galt, spricht mit dem Sender über das Verschwinden ihres guten Freundes.

Hinweis der Redaktion Generell berichten wir nicht über den Verdacht auf Suizid-Absichten, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

Der Fall Daniel Küblböck: Die Fans haben noch immer Hoffnung

Viele Fans sind froh, dass der Fall auch fünf Jahre nach dem Verschwinden von Daniel Küblböck noch nicht ad acta gelegt ist. In den Kommentarspalten unter den RTL-Beiträgen im Netz sammeln sie Informationen und spekulieren über seinen Verbleib. Viele sind sich sicher, dass es bald ein Lebenszeichen von dem Gesangstalent geben wird. „Damals wie heute bin ich der Meinung, dass er noch am Leben ist – mit einer anderen Identität“, hält jemand fest.

Olivia Jones erinnert sich daran, wie stark Daniel Küblböck zu Lebzeiten war – er habe mit viel Hass und Feindseligkeit leben müssen. „Daniel hatte viele, viele Jahre, in denen er sich verloren gefühlt hat und vor allem hat Daniel darunter gelitten, dass er nicht ernst genommen wurde. Viele haben ihn immer als bunten, schwulen Clown gesehen“ erzählt die Travestie-Künstlerin. Im Vergleich zu Daniel damals zeigt sie sich nur selten ungeschminkt öffentlich. Verwendete Quellen: RTL