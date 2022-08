„Fühle mich grauenhaft“: Danni Büchner nach Poolparty mit Claudia Obert total verkatert

Von: Stella Rüggeberg

Danni Büchner feiert mit Trash-TV-Stars auf Poolparty © Instagram/dannibuechner

Auf Mallorca treffen am 11. August jede Menge Trash-TV-Stars bei einer Poolparty aufeinander. Auch Claudia Obert darf bei so einer Veranstaltung nicht fehlen. Doch am nächsten Morgen muss Danni Büchner feststellen, dass sie ein wenig zu tief ins Glas geschaut hat.

Mallorca - Täglich teilt Danni Büchner (44) Eindrücke ihres Privatlebens auf Instagram. Am 11. August feierte die Fünffachmama auf einer Poolparty mit vielen bekannten Gesichtern der Reality-TV-Szene in die späten Abendstunden. Darunter auch die Königin des Trash-TV, Claudia Obert (60).

Danni Büchner feiert mit Tochter Joelina und Trash-Ikone Claudia Obert

Es ist das Who-is-Who der Trash-Szene. Gemeinsam mit ihrer Tochter Joelina (22) dokumentiert Danni Büchner den Abend auf der Poolparty. Viel ist auf den Videos aber nicht zu verstehen – das ist der lauten Musik geschuldet. Claudia Obert und ihr neuer Freund Max (24) stehen natürlich auch ganz oben auf der Gästeliste.

So eine Party hinterlässt aber auch Spuren. Wehleidig meldet sich Danni Büchner am nächsten Morgen bei ihren Fans wieder. Denn als Fünffachmama kann Danni Büchner nicht einfach verkatert im Bett liegen bleiben. Vor allem ihre kleinen Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya (6) benötigen extra Aufmerksamkeit.

Danni Büchner nach Poolparty mit Claudia Obert total verkatert

„Ich sag‘s euch...der Morgen nach so einer Party...Fühle mich grauenhaft. Kopfschmerzen. Völlig K.O.“, kratzt Danni Büchner die Worte zusammen und macht deutlich, dass sie den ein oder anderen Cocktail am Vorabend noch nicht so ganz verarbeitet hat. Bleibt wohl nur zu hoffen, dass sich ihre Kinder einen Tag lang selbst versorgen können. Immerhin sind drei ihrer Kids schon erwachsen.

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin hat nicht nur fünf Kinder, um die sie sich kümmern muss, sondern auch zwei Katzen und zwei Hunde. Bei „Promi sucht Hundeglück“ konnte Danni Büchner Hundetrainer Jochen Bendel allerdings nicht überzeugen. So soll sie die Aufgabe „völlig versemmelt“ haben. Verwendete Quellen: Instagram/dannibuechner