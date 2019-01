Schauspieler Fritz Wepper trauert um seine Frau Angela. Ein Magazin berichtet zudem über die Todesursache.

Update von 14.55 Uhr: Aus Familienkreisen habe die Bunte außerdem erfahren, dass Angela Wepper wegen gesundheitlicher Probleme in der Klinik gewesen sein soll. Zunächst habe es nicht dramatisch ausgesehen. In den frühen Stunden des Freitagmorgens soll Fritz Weppers Frau dann an einer Hirnblutung verstorben sei.

Plötzlicher Tod: Fritz Wepper trauert um seine Ehefrau

Unser Ursprungsartikel:

München - Große Trauer im Hause Wepper! Wie die Bunte berichtet, ist am frühen Freitagmorgen Fritz Weppers Ehefrau Angela verstorben. Sie wurde 76 Jahre alt. Die Frau von Fritz Weppers Bruder Elmar habe dem Magazin die traurige Nachricht bestätigt.

Noch im Dezember sagte Angela Wepper zur Bild: „Meine Halssschlagader war zu 99,9 Prozent zu. Ich lebte mit einem Damoklesschwert über mir. Es war kurz vor zwölf. Ich hätte jeder Zeit einen Schlaganfall bekommen können.“

Auch Fritz Wepper hatte in den vergangenen Jahren häufiger gesundheitliche Probleme. Im Jahr 2017 überlebte er eine schwere OP am Herzen.

Video: Trauer um Angela Wepper

sh