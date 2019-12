Serien-Star aus „Friends“ gestorben - Medien berichten über Todesursache

Ein bekannter Schauspieler ist am Freitag (6. Dezember) gestorben. Er war bekannt aus „Die Sopranos“ und „Friends“ mit Jennifer Aniston. Aber auch am Theater feierte er Erfolge.

Ein bekannter amerikanischer Schauspieler ist gestorben.

Ron Leibman spielte zum Beispiel in der TV-Serie „Friends“ mit.

Er hinterlässt unter anderem seine Frau, die ebenfalls Schauspielerin ist.

Ron Leibman ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, das bestätigte der Agent des Schauspielers gegenüber Entertainment Weekly. Mehr Details zu Leibmans Tod wurden zunächst nicht mitgeteilt. Einige US-Medien berichten jedoch, der Schauspieler sei an einer Lungenentzündung gestorben.

Er spielte in seiner langen Karriere sowohl in Serien, in Filmen als auch auf Theaterbühnen. 1979 gewann er einen Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie für seine Rolle als Martin „Kaz“ Kazinsky in der gleichnamigen Serie „Kaz“. Auch für seine Rolle als Roy Cohn in der Produktion „Angels in America“ erhielt er einen Preis, den Tony Award.

„Friends“-Schauspieler gestorben: Er spielte den Vater von Rachel Green

Doch auch „Friends“-Fans dürften den 82-Jährigen kennen. Er spielte in der Kultserie Rachels Vater. Rachel, gespielt von Jennifer Aniston, stand gemeinsam mit ihren Schauspielkollegen Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer im Zentrum der Serie.

Ron Leibman, Tony-winning Angels in America star who plays Rachel's dad on Friends, dies at 82

Leibman spielt auch Rollen in „Mord ist ihr Hobby“ oder „Law and Order: Special Victims Unit“. Eine wiederkehrende Gastrolle hatte der Schauspieler auch in der beliebten Serie „Die Sopranos“.

Leibman hinterlässt laut Entertainment Weekly seine Ehefrau Jessica Walter und seine Stieftochter Brooke Bowman. Walter ist selbst Schauspielerin und stand unter anderem für „Arrested Development“, „90210“ oder „The Big Bang Theory“ vor der Kamera.

In einem Statement äußerte Robert Attermann, CEO von Abrams Artists Agency sein Bedauern über Leibmans Tod: „Wir von Abrams Artists Agency sind traurig, die Nachricht von Rons Tod zu hören. Ron war ein unglaublich talentierter Schauspieler mit einer herausragenden Karriere in Film, Fernsehen und Theater. Unsere Gedanken gelten seiner Frau Jessica und seiner Familie.“

