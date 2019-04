Freundin von Dieter Bohlen heißt gar nicht Carina: Das ist ihr wirklicher Name 

Viel ist über die Freundin von Dieter Bohlen zwar nicht bekannt, doch heißt Carina gar nicht Carina? Das soll der richtige Name der hübschen Brünetten sein.

Tötensen - Dieter Bohlen ist aus dem deutschen Show-Business nicht wegzudenken. Ob mit seinen TV-Shows, seiner Musik oder Auftritten mit Freundin Carina - der Musikproduzent weiß sich zu vermarkten. Das Privatleben schützt das Paar dabei jedoch konsequent, kaum etwas ist über seine langjährige Freundin Carina bekannt. Doch nun will die Bunte herausgefunden haben, dass Freundin Carina Walz gar nicht Carina heißt.

Seit fast dreizehn Jahren lebt die 35-Jährige bereits an der Seite des Pop-Titans. In der letzten Zeit zeigt sich Dieter immer häufiger mit seiner hübschen Freundin in den sozialen Netzwerken. Doch diese Nachricht dürfte für alle Fans völlig überraschend kommen. Wie das Boulevard-Blatt wissen will, heißt Carina nämlich gar nicht Carina. Ihr richtiger Name sei eigentlich Fatma bzw. Fatima. Den schönen Namen trägt die 35-Jährige jedoch nicht ohne Grund, ihr Vater stammt aus Libyen, ihre Mutter aus Deutschland.

Hat die Freundin von Dieter Bohlen eigentlich einen ganz anderen Namen?

Ob die hübsche Carina tatsächlich eigentlich auf den Namen Fatma hört, ist nicht bestätigt. Ebenfalls unklar ist, warum die Hotelkauffrau nicht mit ihrem eigenen Namen in der Öffentlichkeit auftritt. Die aktuelle Liebe von Dieter Bohlen wäre damit jedoch nicht die einzige Frau in seinem Leben mit einer derartigen Herangehensweise. In seiner aktuellen Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ verriet der Pop-Titan bereits, dass auch seine Ex-Freundin Estefania wohl inkognito unterwegs war. „Die heißt aber gar nicht so, das war ihr Künstlername“, berichtete Bohlen damals.

