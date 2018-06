Heidi Klum schockt mit Intimfragen: Casting-Kandidat wird knallrot

Sie bohrte immer weiter nach: Heidi Klum hat einen schüternen jungen Mann mit ihren intimen Fragen in eine peinliche Situation gebracht.

Los Angeles - In der amerikanischen TV-Show "America’s got Talent", der US-Version von „Das Supertalent", sitzt Heidi Klum (45) in der Jury. In der letzten Folge leistete sich die Model-Mama einen peinlichen Auftritt: Bei ihrer Frage, mit wem er denn da sei, erzählte Kandidat Joseph O’Brien aus Tennessee, alleine bei der Show zu sein. Heidi, ganz in Rot gekleidet, hakte nach: „Hast du eine Freundin, eine Frau?" Sichtlich peinlich berührt gestand Joseph: „Nein, ich habe keine Freundin, ich bin ehrlich gesagt schon mein ganzes Leben lang Single. Ich war tatsächlich noch nicht mal auf einem richtigen Date."

Heidi machte weiter: „Aber du bist doch ein hübscher Kerl, wie ist das denn möglich?" Die Antwort, dass es sich noch nicht ergeben hätte, reicht ihr nicht: „Aber hast du denn schon mal jemanden geknutscht?" Bei dieser Frage hielt sich sogar Co-Jurorin Mel B. (43) beschämt die Hände vors Gesicht. „Nein, kein Küssen... es ist noch nichts passiert." Mittlerweile war der Kopf des Jungen fast so rot wie Heidi Klums Outfit. Sichtlich erleichtert durfte das Gesangstalent dann nach dem Peinlich-Verhör endlich seinen Song anstimmen: „Hello“ von Lionel Richie

Hier kann man die Szene im Video sehen:

