Spektakulärer Neuzugang: Wechselt RTL-Star als Spieler zu den Fraport Skyliners?

Die Skyliners stehen vor der Verpflichtung eines spektakulären Neuzugangs: RTL-Bachelor Andrey Mangold soll in Frankfurt sein Comeback geben.

Frankfurt - Das wäre mal ein Paukenschlag: Wechselt der aktuelle Bachelor Andrej Mangold zu den Fraport Skyliners? In seiner Karriere spielte er bereits für Würzburg und Bonn in der Basketball-Bundesliga. In der Saisonvorbereitung mit seinem damaligen Verein BG Göttingen riss sich Mangold das Kreuzband und musste die gesamte Saison 206/17 pausieren. Anschließend kam ein Wechsel in die Slowakei nicht zustande und er wurde vereinslos.

RTL Bachelor kündigt sein Comeback an

https://www.bild.de/bild-plus/sport/mehr-sport/basketball/bachelor-nach-tv-show-kehrt-er-in-die-bundesliga-zurueck-61081568,view=conversionToLogin.bild.html

Ob er auf Anhieb eine Verstärkung für die im grauen Mittelfeld feststeckenden Skyliners sein wird, ist aufgrund der fehlenden Spielpraxis doch sehr fraglich. Die Skyliners würden für diesen Coup aber zumindest bundesweit Aufmerksamkeit auf sich ziehen, was dem Verein sicherlich auch nicht schaden wird.

Noch in dieser Woche soll eine Entscheidung fallen, ob es zur Neuverpflichtung kommen wird. Aktuell arbeitet er für DAZN als Co-Kommentator für Spiele der US-Profiliga NBA.

(smr)

