TV-Koch Frank Rosin bekommt neues YouTube-Format - dieser Rapper steuert Titel-Musik bei 

Frank Rosin steckt voller Ideen: Neben einer neuen Fernseh-Show, hat er nun auch einen YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Worauf sich Fans freuen können.

TV-Koch Frank Rosin* hat einen eigenen YouTube -Kanal gegründet.

-Kanal gegründet. Darin möchte der Sterne-Koch aus Dorsten seinen Fans zehnminütige Videos präsentieren.

aus seinen Fans zehnminütige Videos präsentieren. Thematisch möchte Frank Rosin seine Fans in seine Welt mitnehmen: Die Videos sollen sich um Kochen, Musik und Natur drehen.

Dorsten - TV-Koch Frank Rosin (53) aus Dorsten* steckt in der Coronavirus-Pandemie voller Ideen. Nicht nur, dass der Star-Koch Gastronomen mit einem neuen Kabel Eins-Format aus der Krise helfen* möchte, jetzt hat der Fernsehkoch aus dem Ruhrgebiet auch einen eigenen YouTube-Kanal eröffnet, wie RUHR24.de* berichtet.

Frank Rosin Geboren: 17. Juli 1966 (Alter 53 Jahre), Dorsten Ehepartnerin: Claudia Rosin (verh. 2006) Eltern: Marlies Rosin Bücher: Rosins Restaurants, Rosins Fettkampf 2020 - Lecker schlank mit Frank: Das Magazin zur neuen Staffel, Grillen, Neue deutsche Küche, Gesund und fit mit Frank Rosin, Das Kochbuch: kreative Rezepte mit einfachen Zutaten, Schmackofatz! einfach gut kochen Filme: Störche - Abenteuer im Anflug

TV-Koch Frank Rosin hat schon YouTube-Erfahrung mit Rapper Sido gesammelt

"Herzlich Willkommen zu meinem neuen Youtube- und Twitch-Kanal" - nein, hierbei handelt es sich nicht um die Parole eines bekannten Influencers, sondern um die Begrüßung von Fernsehkoch Frank Rosin in seinem ersten YouTube-Video.

Rosin, der vor kurzem schon erste YouTube-Erfahrungen auf dem Kanal von Rapper Sido (39) sammelte*, ist unter die Influencer gegangen und hat seinen eigenen YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Unter dem Titel "10 Minutes - Hol mir Frank Rosin" will der beliebte Fernsehkoch seinen Fans in "News, Insides und Vlogs" zeigen - und das alles, wie der Name schon sagt, in zehn Minuten (alle Artikel über Promis und TV bei RUHR24.de*).

Frank Rosins neuer YouTube-Kanal: Star-Koch aus Dorsten gibt Kochtipps in zehn Minuten

Konkret bedeutet das: Der Dorstener Sterne-Koch möchte seinen Fans ab sofort "die Welt von Frank Rosin" näherbringen: "Wir machen Kochrezepte, wir machen Musik, wir gehen raus", erklärte der Koch in seinem ersten, zweiminütigen Vorstellungs-Video.

Denn neben seiner Karriere als Fernsehkoch ist der Dorstener auch passionierter Rap-Fan und hat bereits mit dem Rapper Eko Fresh (36) einen eigenen Song aufgenommen. Auch die passende Titelmusik für sein YouTube-Format hat der Star-Koch schon gefunden: Einen Song von Bushido (41), in dem auch über ihn, Frank Rosin, gerappt wird.

TV-Koch Frank Rosin aus Dorsten: Fans freuen sich auf neuen YouTube-Kanal

Neben dem Kochen und der Musik hatFrank Rosin auch noch ein drittes Standbein: Der TV-Koch betreibt unter dem Titel "Green Rosin" ein Nachhaltigkeits-Projekt, bei dem es um vegetarische und vegane Produkte geht. Seit kurzem produziert er sogar eigenen Honig. Seine Fans können sich also auf viele abwechslungsreiche Videos des Star-Kochs freuen.

Video: Star-Koch Frank Rosin über schwere Zeiten & Corona-Krise

Und das tun sie auch bereits, denn in den Kommentaren des ersten Vorstellungs-Videos von Frank Ros in auf YouTube ist die Vorfreude bereits groß: "Auf die Zehn-Minuten-Gerichte bin ich mal gespannt. Ob da auch gesundes Fastfood für die Gamer dabei ist?", freut sich ein Fan. "Na da abonniere ich doch direkt mal!", erklärt ein anderer.

+ In der Sendung "Rosins Restaurants" hilft Frank Rosin Gastronomen aus der Krise. Nun soll es auch eine Coronavirus-Spezial-Staffel geben. © Kabel Eins/dpa

Ein dritter Fan prophezeit Frank Rosin sogar so großen Erfolg auf YouTube wie dem Koch sonst mit seiner Koch-Show "Rosins Restaurants" auf Kabel Eins gelingt: "Rosins Restaurants hat ohnehin ne richtige Fangemeinde, sodass dieser Kanal von Frank richtig steil gehen wird."

