Frage nach sexueller Belästigung: Sharon Stones Reaktion spricht Bände

„Ich habe alles gesehen“: Das ist Sharon Stones Antwort auf die Frage, ob sie schon einmal sexuell belästigt worden sei.

Los Angeles - Filmstar Sharon Stone (59) hat mit einem Lachen auf die Frage eines Reporters reagiert, ob sie schon einmal sexuell belästigt worden sei. „Ich bin seit 40 Jahren in diesem Geschäft. Können Sie sich das Geschäft vorstellen, in das ich vor 40 Jahren reingekommen bin? So, wie ich ausgesehen habe?“, sagte Stone danach.

Im Interview mit „CBS Sunday“ erklärte die US-Schauspielerin außerdem, sie sei aus einem kleinen Ort in Pennsylvania nach Hollywood gekommen, ohne irgendeinen Schutz. „Ich habe alles gesehen.“ Nähere Angaben machte sie dazu nicht.

Stone gelang der internationale Durchbruch 1992 mit dem erotischen Thriller „Basic Instinct“. Die Szene, in der sie bei einem Polizeiverhör ohne Schlüpfer unter dem Rock zu sehen ist, wurde kontrovers diskutiert.

Im Oktober wurde die sogenannte #MeToo-Debatte um Sexismus und sexuelle Übergriffe ins Rollen gekommen, als Vorwürfe gegen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein bekannt wurden. Kürzlich hatte sich Filmstar Catherine Deneuve (74) mit einer umstrittenen Kritik an Folgen der #MeToo-Debatte geäußert.

dpa