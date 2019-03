Onkel Georg spricht über Florian Silbereisen: „Trennung kam aus heiterem Himmel“

Georg Silbereisen, der Onkel von Florian Silbereisen, spricht erneut über die Trennung von seinem Neffen und Helene Fischer. Das Aus kam für ihn aus heiterem Himmel.

Update 19. März 2019: Georg Silbereisen ist zurzeit wohl die erste Anlaufstelle, für Schlagerfans, die wissen wollen, wie es seinem Neffen Florian geht. Der Onkel des Sängers und Moderators äußerte sich in den letzten Wochen immer wieder zu dem Gemütszustand seines berühmten Enkels.

Gegenüber dem Magazin Closer sprach „Onkel Georg“ erneut über die Trennung von Florian Silbereisen und Helene Fischer. „Die Trennung der beiden kam aus heiterem Himmel, wir wussten auch nichts davon“, lautete eine Aussage, die bestätigt, dass die Schock-Nachricht von dem Beziehungsaus auch die enge Familie des Moderators überraschend traf.

Florian Silbereisen: Sein Onkel macht sich keine Sorgen um ihn

Für die Zukunft macht sich Silbereisen aber wohl keine Sorgen um seinen Neffen: „Mit Helene war es nicht seine erste und auch nicht seine letzte Beziehung. Er hatte ja vorher auch schon andere Freundinnen.“ Silbereisen-Fans können also hoffen, dass es im Liebesleben des Sängers auch wieder bessere Tage geben wird.

Der 37-Jährige verbrachte vor knapp zwei Wochen ein paar Tage auf Mallorca, wo er zusammen mit Helene Fischer ein Haus besaß, das im vergangenen Jahr verkauft wurde. Der Moderator wurde dort unter anderem beim Golfspielen gesehen, wie das Mallorca Magazin berichtet.

Liebes-Comeback bei Helene Fischer und Florian Silbereisen? Onkel mit Knüller-Aussage

München - Am 19. Dezember 2018 gab das Schlager-Traumpaar Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) nach zehn Jahren ihr Liebes-Aus bekannt - das Bild der scheinbar perfekten Beziehung zerbrach. Bereits kurz danach präsentierte Schlager-Queen Helene Fischer ihren neuen Freund: Akrobat Thomas Seitel (33).

Um Florian Silbereisen gab es nach der Trennung immer wieder Liebes-Gerüchte, doch diese entpuppten sich als unwahr. „Jetzt bin ich erst mal Single und überhaupt nicht auf der Suche“, sagte er Ende Februar der Bild.

Die Trennung schockte die Fans so sehr, dass Helene sogar im Internet angefeindet wurde. Viele warfen ihr vor, Florian nach zehn Jahren leichtfertig für Thomas Seitel, mit dem sie kürzlich im Liebes-Urlaub war, abserviert zu haben.

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Fans hoffen auf Liebes-Comeback

Inzwischen haben sich die Gemüter aber wieder weitestgehend beruhigt. Doch die Hoffnung vieler Fans auf ein Liebes-Comeback von Florian Silbereisen und Helene Fischer besteht nach wie vor. Im Januar gab es in Berlin bei Florians Show „Schlagerchampions“ einen emotionalen Moment, den viele als Anzeichen dafür sahen, dass zwischen dem Ex-Paar noch immer ein starkes Band besteht, das niemals durchtrennt werden kann - nicht mal durch einen neuen Partner. Die beiden sprachen auf der Bühne ganz offen über ihre Trennung und hatten nichts als positive Worte füreinander. Plötzlich brach Helene in Tränen aus, ihr langjähriger Partner Florian Silbereisen nahm sie in den Arm und tröstete sie liebevoll. Keine Frage: Zwischen den beiden gibt es noch jede Menge Emotionen!

Auch insgesamt wirken Helene und Florian nach wie vor sehr vertraut - von bösem Blut oder einer Schlammschlacht ist weit und breit nichts zu sehen. Überraschend hat sich jetzt Florian Silbereisens Onkel, Georg Silbereisen, in die Debatte eingeschaltet. Der Bruder von Florians Vater Franz äußerte sich optimistisch und verrät, was er über ein mögliches Liebes-Comeback von Florian Silbereisen und Helene Fischer denkt.

Kommen Helene Fischer und Florian Silbereisen wieder zusammen? Das sagt Onkel Georg

Gegenüber Intouch verriet Georg Silbereisen kürzlich: „Es geht Florian so ganz gut. Ich habe ihn vor zwei Tagen hier getroffen in Tiefenbach, wir haben geplaudert.“ Onkel Georg pflegt ein enges Verhältnis zu Florian Silbereisen und stand ihm auch nach dem plötzlichen Liebes-Aus bei. Nun überrascht er mit einer vielsagenden Einschätzung zur Frage: Wie denkt er über ein mögliches Liebes-Comeback zwischen Helene und seinem Neffen? „Ich bin kein Hellseher, aber man soll nie nie sagen. Ich denke, sie haben schon gut zueinander gepasst, sonst wären sie ja nicht zehn Jahre ein Paar gewesen", sagt er optimistisch.

Außerdem spricht er offen darüber, ob während der Beziehung Schlager-Traumpaar von einer Hochzeit die Rede war: „Sicher denkt man am Rande über sowas nach.“

