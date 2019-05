Florian Silbereisen mit Star-Sängerin zusammen? Sie schreibt, dass sie ihn vermisst

Um Florian Silbereisen ranken sich seit dem Liebes-Aus mit Ex-Freundin Helene Fischer immer wieder verschiedene Gerüchte. Die Dame an seiner Seite auf einem neuen Posting ist eher unverdächtig.

Florian Silbereisen war bis 2018 mit Helene Fischer zusammen.

Nach der Trennung gibt es verschiedene Liebesgerüchte um den Showmaster, Schlagersänger und Schauspieler.

Florian Silbereisen verrät, dass er Single ist. Und auch bleiben möchte. Eine gute und eine schlechte Nachricht also für Verehrerinnen.

Update vom 5. Mai: So befeuert man wohl Gerüchte! Star-Sängerin Michelle hat bei Instagram gepostet, dass sie die ganze Tour-Familie vermisse. Und damit auch Florian Silbereisen, mit dem sie ja unterwegs war. „Mit gemischten Gefühlen.. Große Freude auf daheim und traurig, dass diese tolle Tourfamilie nicht mit kann.“

Die Fans beziehen das prompt auf die Konstellation Michelle/Florian Silbereisen. „Es gibt eine Seite im Internet, die behauptet, dass Michelle mit Florian Silbereisen zusammen ist. Weiß nicht, ob ich es glauben soll“, spekuliert jemand unter dem Post. „Michelle wäre doch gut... aber glaube nicht“, heißt es in den Reaktionen. Welche Seite gemeint ist, wird nicht klar, aber unter anderem news.de spekuliert darüber.

Einer spricht sie direkt darauf an: „Michelle, ist denn das wahr mit dem Florian? In den Medien liest man Michelle und Florian Silbereisen ein Paar“, schreibt ein Fan - und kriegt zunächst keine Antwort.

Um eine Teil-Antwort zu geben: Florian Silbereisen ist offiziell immer noch Single. Und bisher sind es nur vage Gerüchte, dass zwischen Michelle und ihm was gehen könnte (siehe unten), die aber vermutlich nicht der Wahrheit entsprechen. Aber was genau hinter den Kulissen läuft, weiß man ja nie.

Florian Silbereisen zeigt sich mit Dorothee Bär

Update vom 28. April: Nicht jede Frau, mit der sich Florian Silbereisen zeigt, kommt als potentielle Nachfolgerin von Helene Fischer in Frage. Die Dame auf dem Foto jedenfalls, das der Schlagerstar jetzt auf seiner Facebook-Seite postete, ist definitiv über jeden Liebesverdacht erhaben: Es handelt sich um Bayerns Staatsministerin Dorothee Bär. „Hoher Besuch bei der Schlagerfest-Tour in Bamberg: Staatsministerin Dorothee Bär feiert mit!“, schreibt Silbereisen dazu.

Florian Silbereisen: Neue Liebes-Gerüchte um Schlagerstar Michelle

Update vom 20. April: Stephanie Stumph, Franziska Wiese, Linda Fäh - die Liste der Namen, bei denen schon über eine Beziehung zu Florian Silbereisen spekuliert wurde, ist lang. Doch es steht auch ein echter Mega-Star drauf: Michelle (47)!

Die hübsche Blondine, die zehn Jahre älter ist als Silbereisen, ist in derselben Branche aktiv. Das würde also passen. Wie intouch.de berichtet, gebe es Gerüchte um die beiden in der Branche schon länger.

Fakt ist: Bei ihrem Liebes-Duett „Und wer küsst mich?“ in der TV-Show „Alle singen Kaiser – Das große Schlagerfest“ kamen sich beide ziemlich nah, sorgten für ein Knistern.

Doch wer nun ein neues Schlager-Traumpaar vermutet, muss sich auch anhören, was dagegen spricht: Die beiden verrieten in der Show auch, dass sie derzeit ungeküsst seien. Und erst vor kurzem (siehe unten) erklärte Florian Silbereisen, dass er derzeit Single ist und es auch bleiben wolle. Aber was nicht ist, kann ja durchaus noch werden ...

Derzeit konzentriert sich der Schlagersänger neben zahlreichen Auftritten aber vor allem auf seine Schauspielkarriere. Nun spricht Traumschiff-Kollege Daniel Morgenroth über die Dreharbeiten mit Florian Silbereisen und einem echten Novum in der Geschichte des TV-Kultschiffes.

Florian Silbereisen: Spekulationen um mögliche Freundin - Jetzt platzt ihr der Kragen

Update vom 22. März: Ist nun endlich die Zeit für Stephanie Stumph (34) und den derzeit vielleicht begehrtesten deutschen Promibachelor Florian Silbereisen (37) gekommen? Stephanie Stumph soll sich in einer Instagram-Story sehr deutlich und äußerst emotional dazu geäußert haben. Nur eben nicht wie erwartet.

Mehrere Magazine sollen Silbereisen und Stumph auf ihren Titelseiten gezeigt haben, schreibt Tag24. Man habe vermutet, dass die beiden „mächtig verliebt“ seien. Das zitiert Tag24 von den Titeln der Zeitschriften, die Stumph in einer Instagram-Story gezeigt haben soll. Das Portal präsentiert auch einen Screenshot der Story, die sie gepostet haben soll. Der Schauspielerin (“Der Alte“) platzt der Kragen: „Leute, hört der Bullshit nie auf? Es langweilt mich!“ Florian Silbereisen selbst hat sich erst kürzlich im Interview mit tz.de* offen und mit traurigen Worten über die Trennung von Helene Fischer geäußert.

+ Stephanie Stumph äußert sich zu den Liebesgerüchten über sie und Florian Silbereisen: „Bullshit“. © dpa / Robert Schlesinger / Archivbild

„Florian Silbereisen: Die Sensation! Verliebt in Helenes beste Freundin“, ist als eine der Titelseiten der Magazine auf dem Screenshot von Stumphs Instagram-Story bei Tag24 zu erkennen. „Florian Silbereisen & Stephanie Stumph: Erwischt! Ihre geheimen Liebesbotschaften“, zitiert auch das Onlineportal einen weiteren Titel.

Die Gerüchte um eine mögliche Liebe zwischen Silbereisen und Stumph kursieren bereits seit einigen Jahren. Es soll mit einem Facebook-Post von Silbereisen begonnen haben, der die beiden bei einer Veranstaltung zeigt. Fans und verschiedene Medien griffen die beiden als „schönes Paar“ sofort auf. Das endete erst, als Stumph, die nun auch langsam in der deutschen Schlagerszene Fuß fassen kann, denHit „Herzbeben“ für Silbereisens damalige Freundin Helene Fischer geschrieben hatte.

Neulich sorgte Florian Silbereisen für Verblüffung. Ein Fan gab ihm ihre Nummer und der Schlagersänger reagierte ziemlich überraschend.

Florian Silbereisen: Linda Näh ist die neue an seiner Seite

Update vom 12. März: Nach der Trennung von Helene Fischer (34) brodelte die Gerüchteküche um eine mögliche Liebelei zwischen Florian Silbereisen und die Schweizer Sängerin Linda Fäh. Mittlerweile ist es offiziell: Die 31-Jährige ist tatsächlich die Neue an seiner Seite - allerdings nur aus musikalischer Sicht. Denn Linda ist glücklich verheiratet.

Der Schlagerstar Florian Silbereisen fragte die Schweizerin, ob sie mit ihm auf Tournee gehen möchte. Für die ehemalige Miss Schweiz geht damit ein Traum in Erfüllung: Sie wird mit ihm 25 Mal große Konzerte in Deutschland und Österreich geben. Gegenüber Blick spricht die Sängerin darüber, wie viel ihr das Angebot von Florian Silbereisen bedeutet: „Seit fünf Jahren arbeite ich sehr hart an meiner Gesangskarriere. Nun geht es Schlag auf Schlag!“ „Das große Schlagerfest“ wird die erste Tournee ihres Lebens.

Schon zuvor hatten Florian Silbereisen und Linda Fäh Kontakt: Bereits zwei Mal hatte er sie zu seinen TV-Shows eingeladen. Linda Fäh verrät gegenüber Blick auch bereits Details über die große Tournee: „Die Live-Show dauert drei Stunden. Es sind diverse Künstler mit dabei, wie Matthias Reim, Michelle und natürlich Florian Silbereisen, der moderiert, singt und musiziert. Ich bin immer wieder auf der Bühne, singe und tanze mit verschiedenen Stars.“

Linda Fäh sang gemeinsam mit Florian Silbereisen auch nach der Trennung von Schlagerqueen Helene Fischer und natürlich interessiert eine Frage die Fans besonders: Wie geht es Florian Silbereisen nach der Trennung? „Ich kenne ihn nur gut gelaunt, super professionell und lustig. Ich hatte stets den Eindruck, dass es ihm gut geht“, sagt die Sängerin.

Getrennte Wege gehen auch Thomas Gottschalk und seine Thea. Die beiden waren 40 Jahre miteinander verheiratet. Daher ist das Ehe-Aus der beiden genauso unerwartet wie die Trennung von Florian Silbereisen und Helene Fischer.

Florian Silbereisen: Wie geht es dem Schlagerstar nach der Trennung? Nun spricht sein Onkel

Update vom 8. März: Es waren sicherlich keine einfachen Monate für Florian Silbereisen. Nachdem seine Trennung von Helene Fischer bekannt geworden ist, steht der 37-Jährige permanent im Rampenlicht. Kein Wunder, wenn sich der eine oder andere Fan fragt, wie es um den Schlager-Star steht. Eine Antwort auf diese Frage liefert jetzt einer, der Silbereisen genau kennt: sein Onkel Georg.

Der sprach im Magazin Closer über seinen prominenten Neffen und traf eine Aussage, die viele Silbereisen-Anhänger wohl beruhigen wird. „Ihm geht es sehr gut“, meint Georg Silbereisen und beim genaueren Hinsehen überrascht diese Aussage auch nicht. Denn vor allem beruflich geht es Silbereisen besser denn je. Ab Ende des Jahres sticht der 37-Jährige als neuer Traumschiff-Kapitän in See und bereits Ende März geht Silbereisen auf „Das große Schlagerfest“-Tournee.

Auch privat wurde in den vergangenen Wochen viel spekuliert. Florian Silbereisen hätte in der ehemaligen Miss Schweiz Linda Fäh sozusagen einen Helene-Ersatz gefunden. Die Schlagersängerin, die übrigens mit dem 37-Jährigen zusammen auf Tour geht, dementierte die Gerüchte jedoch und befindet sich derzeit bereits in festen Händen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Florian Silbereisen verrät, ob er vergeben ist - und ob er zu Helene Fischer Kontakt hat

Update vom 1 . März 2019: Seine letzte Aussage dürfte viele weibliche Fans enttäuscht haben: Florian Silbereisen ist Single und „überhaupt nicht auf der Suche. Für den Schlagersänger steht bisher noch keine neue Liebe in Sicht. Wie sieht es aber mit der alten Liebe aus?

In einem Interview mit der Bild verrät der 37-Jährige neue Details zu seiner aktuellen Beziehung mit Ex-Freundin und Schlager-Königin Helene Fischer. Auf die Frage, ob sich der Titel seiner emotionalen Ballade „Wenn ich dann allein bin, ruf ich dich wieder an ...“ auf sein aktuelles Liebesleben bezieht, antwortet Flori: „Im Lied geht sie ja nicht ran, im wirklichen Leben schon. Also anders als im Lied beschrieben, telefonieren Helene und ich.“

Florian Silbereisen packt zu Liebesleben aus - mit einer guten und einer schlechten Nachricht

Florian Silbereisen packt zu Liebesleben aus - mit einer guten und einer schlechten Nachricht

Update vom 26. Februar 2019: Florian Silbereisen ist ein begehrter und attraktiver Mann. Kein Wunder also, dass ihm seit dem Aus mit Helene Fischer zahlreiche Liebeleien nachgesagt werden. Oder zumindest darüber spekuliert wird. Einerseits mit Franziska Wiese (siehe unten), andererseits mit Linda Fäh (ebenfalls siehe unten) - und sogar, ob mit Maite Kelly was läuft, stand schon zur Debatte. Auch die Gerüchte über ein mögliches Liebes-Comeback von Helene Fischer und Florian Silbereisen halten sich hartnäckig.

Jetzt packt er endlich aus. Florian Silbereisen findet klare Worte. Es gibt eine gute Nachricht für die Frauenwelt: Florian Silbereisen ist Single. Und eine schlechte: Er will es auch erst mal bleiben.

„Jetzt bin ich erst mal Single und überhaupt nicht auf der Suche“, sagte er der Bild. Ein einziger Satz, der gleich mit Vielem aufräumt. Nach all den Jahren mit Helene Fischer will er sich erst mal neu orientieren - und nichts überstürzen. Außer er trifft eben morgen doch die große neue Liebe - Man will es ihm wünschen.

Linda Fäh zu Gerüchten um Florian Silbereisen: „Ich nehme es gelassen, mein Mann übrigens auch“

Update vom 26. Februar 2019: Linda Fäh, die 2009 zur Miss Schweiz gewählt wurde, hat jetzt im „Schweizer Blick“ Stellung zu den Silbereisen-Gerüchten genommen: Beruflich ja, privat nein. „Ich nehme es gelassen, mein Mann übrigens auch“, wird die Sängerin zitiert. Silbereisen schätze sie als Sänger. „Doch für mich gibt‘s privat nur Marco.“ Mit Marco Dätwyler ist Fäh seit 2017 verheiratet.

Florian Silbereisen: Zeigt dieses Video seine neue Helene Fischer?

Update vom 25. Februar 2019: Aus dem Privatleben von Florian Silbereisen ist Helene Fischer schon verschwunden, wird es sie bald auch in seinem beruflichen Leben nicht mehr geben? Auch 2019 wird der Moderator wieder „Das große Schlagerfest" feiern. Mit dabei: Die Schweizerin Linda Fäh, Schlager-Sängerin wie Helene, blond und sexy wie Helene. „Ab März geht‘s dann richtig los mit der Tournee „das Schlagerfest“, präsentiert von Florian Silbereisen! Es wird eine intensive Zeit, aber meine Batterien sind voll aufgeladen“, zitiert das Portal „schlagerportal.de“ Fäh. „Bild“ beobachtete die beiden bei der Probe: Es habe geknistert, will man gespürt haben. Vor allem in dem Moment, als Silbereisen Fäh bei ihrem Auftritt aus dem Kleid geholfen habe. Wie einst bei Helene ...

Die Fans jedenfalls sind begeistert: „Ich freue mich, Dich auf Florians Tournee zu sehen“, schreibt einer.

Video: Florian Silbereisen bekämpft Liebeskummer mit Arbeit

Florian Silbereisen im Interview: „Ich habe große Lust auf Neues“

Update vom 22. Februar 2019: Warum auch streiten? Im Interview mit Superillu findet Florian Silbereisen nur warme Worte für seine Ex Helene Fischer. "Es gibt für uns gar keinen Grund, nicht positiv miteinander umzugehen. Wir haben wirklich schöne Jahre miteinander erlebt, an die wir beide uns sehr gerne erinnern", so der 37-Jährige.

Der Entertainer also völlig entspannt? Zumindest beruflich läuft es rund. Ab 19. März geht es mit seiner eigenen Klubbb3-Schlagerband zwei Monate lang auf „Schlagerfest“-Tournee. Und dann steht ja noch in diesem Jahr sein Debüt als Traumschiff-Kapitän an. Silbereisen gegenüber Superillu: "Ich habe große Lust auf Neues." Den Kritikern an seiner neuen Rolle nimmt er mit charmanten Worten den Wind aus den Segeln.

Florian Silbereisen schafft Gerüchte über Privatleben aus dem Weg

Update vom 17. Februar 2019: Nach den ewigen Spekulationen über das Privatleben von Florian Silbereisen hat der Sänger und Moderator sich nun via Facebook und Instagram selbst zu Wort gemeldet. Dort erteilt er den Spekulationen von Fans und Presse, dass er sich grade mit seinen Band-Kollegen von Klubbb3 in den Bergen beim Urlaub von seinen Trennungsstrapazen erhole, eine klare Absage.

In seinem neusten Instagram- und Facebook-Post heißt es: „Statt Urlaub in den Bergen, wie es in diversen Blättern stand, haben wir in den verschneiten Bergen von morgens bis spätabends tolle Bilder für unsere HÜTTENPARTY gedreht. Und letzte Woche haben wir fleißig für unsere Tournee geprobt. Ich freue mich schon sehr, mit Euch den Schlager zu feiern... jetzt aber mal 'nen Tag durchatmen und den Sonnenuntergang genießen...“

Sieht also so aus, als würde Silbereisen sich zur Ablenkung lieber mit Arbeit beschäftigen, als gemütlich die Seele baumeln zu lassen. Wenn ihm diese Taktik aber die Kraft gibt, die er braucht, um die Trennung von seiner Helene zu verarbeiten, dann dürfte das die Fans wohl freuen. Und auch die Aussicht, bald wieder mehr von Florian Silbereisen im Fernsehen zu sehen, dürfte für die Fans eine freudige Nachricht sein.

Florian Silbereisen und eine Schlager Sängerin? Liebesgerüchte!

Meldung vom 8. Februar 2019: „Franziska die neue Liebe von Florian!!!“ - das ist seit dem 20. Dezember auf einer Florian-Silbereisen-Fanseite bei Facebook zu lesen. Dazu in den Kommentaren noch durch den Betreiber: „Offiziell im Januar“. Das wäre weiter nicht berichtenswert, Gerüchte um Star-Beziehungen gibt es schließlich viele. Und es handelt sich um eine vergleichsweise kleine Seite mit rund 2.800 Fans. Doch das Gerücht hat sich seitdem verselbständigt und ist in verschiedenen Medien gelandet. Zudem hat sich jetzt jemand die Mühe gemacht, der Sache auf den Grund zu gehen.

Genauer gesagt: die Lausitzer Rundschau. Denn bei besagter Franziska handelt es sich um Schlagersängerin Franziska Wiese (32). Sie kommt aus dem Ort Spremberg in der Lausitz. Ihre Mutter, die sich gleichzeitig um die Buchung ihrer Auftritte kümmert, hat in der 25.000-Einwohner-Kleinstadt das Geschäft „Molly Moden“. Und wundert sich auch zutiefst über die Spekulationen zu ihrer Tochter. „Mich haben schon mehrere Kunden darauf angesprochen“, so Manuela Wiese.

„Dass Franziska und Florian Silbereisen ein Paar sein sollen..."

„Dass Franziska und Florian Silbereisen ein Paar sein sollen...“

Sie spricht Klartext: „Dass Franziska und Florian Silbereisen ein Paar sein sollen, ist ein Gerücht und nicht wahr.“ Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich ein Elternteil zu einer möglichen Beziehung des Sprösslings äußert. Der Papa von Thomas Seitel war es, der dessen Beziehung zu Helene Fischer offiziell bestätigt hatte. Nur dass Helene-Ex Florian Silbereisen jetzt mit Franziska Wiese zusammen sein soll, das stimmt offenbar nicht.

„Wer diese Gerüchte in die Welt setzt, weiß ich nicht. Es erstaunt mich, dass viele Medien dies ungeprüft weiter verbreiten“, wundert sich Manuela Wiese.

Silbereisen und Wiese kennen sich gut

Dass sich Florian Silbereisen und Franziska Wiese gut kennen, ist allerdings verbrieft. Sie trat bereits in dessen ARD-Show auf, sang auch mit ihm gemeinsam, begleitete ihn bei Konzerten in verschiedenen Ländern.

Hach, schön wär‘s schon, wenn die Sprembergerin mit Florian Silbereisen zusammen wäre, denkt sich mancher vor Ort. „Wenn es passen sollte, warum nicht? Wo die Liebe eben hin fällt“, meint Yvonne Hauschulz aus dem örtlichen Restaurant „Hühnerstall“.

Sogar mit dem Spremberger Altbürgermeister Dr. Klaus Peter Schulze sprach die Lausitzer Rundschau. Er will das Gerücht um Franziska Wiese und Florian Silbereisen nicht kommentieren, erinnert sich aber gut an die heute 32-Jährige. Sie war nämlich im dortigen Rathaus Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellte. Sie sei eine „sehr fleißige und engagierte Auszubildende“ gewesen, so Schulze.

Jetzt also die Gesangskarriere für Franziska Wiese, deren Markenzeichen die Violine ist. Mit „Alles Weiss“ hat sie inzwischen ihr zweites Album veröffentlicht. Weitere Auftritte mit Florian Silbereisen könnten folgen - allerdings eben nur berufliche und keine privaten.

Video: Florian Silbereisen beim Tätowierer - neuer Lebensabschnitt

Florian Silbereisen ist unterdessen wieder vereint mit seiner alten Truppe. Und hat eine prominente Verehrerin.

Lesen Sie auf tz.de*: Ingrid Steeger hilflos am Boden! Vor laufender Kamera zeigt sich das ganze Drama

