Florian Silbereisen hat einen Neuen: Bombe platzt auf der ARD-Bühne

Florian Silbereisen macht immer wieder Schlagzeilen - vor allem die Beziehung zu seiner Ex-Freundin Helene Fischer interessiert die Anhänger. Doch nun gibt es einen erneuten Schock für die Fans.

Klubbb3 ist eine erfolgreiche Schlager -Band um Florian Silbereisen , Jan Smit und Christoff Bolle.

Im ARD ließ Silbereisen nun die Bombe platzen - er hat einen Neuen.

München - Hat Florian Silbereisen (38) einen Neuen? Ausnahmsweise geht es nicht um das Liebesleben des Schlagerstars - auch wenn ihn mit seinen BandkollegenJan Smit (33) aus den Niederlanden und Christoff Bolle (43) aus Belgien - zusammen bilden die drei die internationale Schlagerband Klubbb3 - auch viel Liebe verbindet. Seit Herbst 2015 machen Silbereisen, Smit und Bolle miteinander Musik, ihre erste Single war „Du schaffst das schon“, die auf Paltz 66 der deutschen Charts landete. Bereits 2016 erschien das Debütalbum der Schlagersänger: „Vorsicht unzensiert!“ - und verzeichnete direkt großen Erfolg: In Deutschland landete es auf Platz vier der deutschen Albumcharts.

Klubbb3: Erfolgreiche Schlagerband und tiefe Freundschaft

Mit dem Erfolg hatten die Sänger gar nicht gerechnet - deswegen musste die Zeit für weitere gemeinsame Projekte erst freigeschaufelt werden, erzähltenKlubbb3 in einem Interview mit dem Schlagerportal. Es sei am Anfang nur ein Spaßprojekt gewesen.

Klubbb3 bleiben dem Schlager-Genre treu - und dafür wird die Band von Fans gefeiert. Doch nicht nur der Spaß an der Musik und die Liebe zum Schlager verbinden die drei Sänger, die alle auch als Solo-Künstler auftreten. Ihre professionelle Verbindung wird durch eine enge Freundschaft ergänzt: „Wenn wir uns mal ein paar Tage nicht sehen, vermissen wir uns bereits“, schwärmte Silbereisen in einem Interview mit Bunte über seine Bandkollegen, zitiert vonfan-lexikon.de. Sie kennen sich schon seit sie Kinder sind. Es gebe sogar eine Whatsapp-Gruppe mit den Dreien namens „Romantische Männergruppe“. Und zu ihrem Song „Ein Tattoo für die Ewigkeit“ ließen sich die drei tatsächlich sogar ein identisches Tattoo für die Ewigkeit stechen - ein gemeinsames Band-Tattoo als Symbol für ihre anhaltende Freundschaft.

Ende für Klubbb3? Florian Silbereisen orientiert sich neu

Vor dem Hintergrund dieser Geschichte, ist der Schreck verständlich, mit dem die Fans die Neuigkeit aufnahmen, die Florian Silbereisen in der ARD-Show „Schlagerchampions 2020“ verkündete. Silbereisen wolle mit Thomas Anders (56), der mit Dieter Bohlen die Band Modern Talking bildete, nach einigen gemeinsames Duetten („Sie sagte doch, sie liebt mich“, „Sie hat es wieder getan“) nun auch ein gemeinsames Album aufnehmen. Das sei sogar schon für März geplant.

Thomas Anders ist also der Neue an der Seite von Florian Silbereisen - was wohl seine Bandkollegen und Freunde Jan Smitt und Christoff Bolle dazu sagen? Fans hoffen, dass diese neue Entwicklung nicht das Ende von Klubbb3 bedeutet - schließlich dürfte es neben den zahlreichen anderen Projekten von Florian Silbereisen - an seiner Rolle als Kapitän auf dem Traumschiff gab es kürzlich fiese Kritik - wohl kaum mehr Platz in seinem Terminkalender geben.

