Update vom 28. April 2019: „Das große Schlagerfest“ mit Florian Silbereisen befindet sich weiterhin auf Tour. Am Sonntag machte der Tross in Halle/Westfalen Halt. Und Silbereisen beglückte seine Facebook-Follower mit einem ungewöhnlichen Foto.

„Gerade aus der Dusche“, schrieb Florian Silbereisen - das Bildchen zeigte ihn im flauschigen weißen Bademantel, die Haare offenbar noch nass, mit nach oben gestrecktem Daumen. Offenbar entstand das Foto im Hotelzimmer.

Da man unterm Bademantel für gewöhnlich nackig ist, heizt das Bild die Fantasie aller Fans an, die für den Schlagerstar schwärmen. „Florian, einfach nur lecker sag ich“, schreibt eine Anhängerin. „Bist wieder frisch geduscht und riechst wieder gut“, spekuliert eine andere. „Sehr persönliches Foto von Dir, Florian! Gefällt mir sehr gut“, meint eine weitere. „Einfach so hot“ ist eine andere wuschig. „Cutie“ konstatiert eine weitere Frau. Eine Userin bleibt nebulös: „Da fällt mir gerade ein Lied ein, das darf ich aber nicht schreiben.“

Und dann meckert doch noch jemand: „Kauf‘ dir Mal Gelpads für unter die Augen. Du siehst bissl fertig aus“, meint eine Nutzerin.

Florian Silbereisen: Kollegen finden deutliche Worte - "Was er da leistete ..."

Unser Artikel vom 10. April 2019:

München - Moderator, Sänger, Tänzer, Akrobat, Magier - Florian Silbereisen gilt mittlerweile als Multitalent im deutschen Fernsehen. Demnächst übernimmt der Entertainer auch das Kommando auf dem „Traumschiff“! Der Schlagerstar wird neuer Kapitän an Bord des ZDF-Klassikers.

Nicht nur beruflich entwickelt sich Florian Silbereisen weiter, auch privat muss er nach der Trennung von Helene Fischer, mit der er knapp zehn Jahre lang ein Paar war, neue Wege einschlagen. Doch wie tickt der 37-Jährige eigentlich privat? Seine Promi-Kollegen packen aus. Helene Fischer scheint dagegen an eine eigene Familie zu denken. Wird die Sängerin schon bald Mutter?

Auch Traumschiff-Kollege Daniel Morgenroth äußerte sich nun zu dem Schlagersänger. Der Schauspieler sprach über die Dreharbeiten mit Florian Silbereisen und einem echten Novum in der Geschichte des TV-Kultschiffes.

Florian Silbereisen als blutjunger Künstler

Die nehmen Silbereisen nicht nur als talentierten Musiker wahr, sondern finden ihn auch extrem professionell bei seinen Auftritten. Das Schlagerduo Judith und Mel erlebte ihn souverän bei einem Stromausfall in einem riesengroßen, vollbesetzten Festzelt: „Da nahm er sein Akkordeon und unterhielt allein das riesige Festzelt mit stimmungsvollen Liedern und rettete dadurch den Abend - und das als blutjunger Künstler“, erzählen sie und meinen anerkennend: „Genial, was er damals schon leistete!“

Florian Silbereisen „In seinem Wesen ist er immer der gestandene Bayer“

Auch Kollegen wie Monika Martin und Gottfried Würcher von den Nockis finden nur lobende Worte für „Herzensmensch“ Florian Silbereisen, der trotz seines großen Erfolgs immer bodenständig blieb. „Wir kennen ihn ja von Beginn seiner Karriere an - in seinem Wesen ist er für uns immer der gestandene Bayer geblieben“, so Würcher in dem gedruckten Sonderheft „100% Silbereisen“. Silbereisen ließ sich kürzlich eine Landkarte seiner Heimat auf den linken Arm tätowieren. Inklusive Kompass - es wird gemunkelt, der stehe für sein neues Lebenskapitel nach der Trennung von Helene Fischer.

Kritik an Florian Silbereisens Rolle als Traumschiff-Kapitän

Besonders wegen seiner Rolle als neuer „Traumschiff“-Kapitän schlug Silbereisen jedoch auch Kritik entgegen, er sei zu jung für diese Aufgabe. Schließlich ist er mit seinen 37 Jahren der jüngste „Traumschiff“-Kapitän aller Zeiten. „Es ist eine Fernsehserie“, meint Kollege Roland Kaiser dazu, „es ist nicht seine Aufgabe, das Schiff als Kapitän tatsächlich zu führen.“ Er sei sich sicher, dass Silbereisen seine Rolle gut machen werde, und auch Würcher spricht Mut zu: „Zeigs den Kritikern, Flori!“

