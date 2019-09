Rapper Fler rastet bei Polizeikontrolle aus und beschimpft Beamte - Video zeigt heftigen Moment 

Der Rapper Fler ist am Sonntag von der Berliner Polizei angehalten worden, weil er ohne Führerschein unterwegs war. Das wollte er sich nicht gefallen lassen und rastete aus.

Berlin - Eigentlich hätte es eine gewöhnliche Polizeikontrolle werden können, die sich am Sonntag in Berlin abspielte. Wie Videos zeigen, die nun auf Twitter verbreitet worden sind, war sie das allerdings nicht. Und das lag an einer Person: Patrick Losensky, besser bekannt unter seinem Pseudonym Fler.

Die Polizei hatte den 37-Jährigen in seinem weißen Mercedes angehalten. Der Vorwurf lautete, er habe das Auto ohne Führerschein gefahren. Das wollte der Rapper so nicht stehen lassen. „Hast du mich erkannt, weil ich Fler bin? (...) Du Fanboy (...) schikanierst die Leute, weil du neidisch bist. Wärst gern Rapper geworden“, sprudeln die Worte aus Fler heraus. Wen er anpöbelt? Einen der beiden Polizisten, die ihn aus dem Verkehr gezogen haben.

Fler legt nach: „Du neidischer Schwanz“, beschimpft er den Polizisten. In der Zwischenzeit ist Fler von dessen Kollegen bereits in Handschellen gelegt worden. „Woher die Vermutung, dass ich keine Fahrerlaubnis habe? Du Lappen, du Stalker.“ Schließlich erklärt er: „Du bist gar nicht für mich zuständig. Normalerweise kommt das SEK zu mir.“ Er verweist darauf, dass sich im Fahrzeug ein Führerschein befinde - doch der war abgelaufen wie die BZ berichtet.

Fler: Twitter-User bewundern Polizisten

Die Aufnahmen des Polizeieinsatzes erstrecken sich über drei Videosequenzen. Der Inhalt ist mehr oder weniger identisch. Fler haut verbal um sich, bezeichnet den Polizisten gleich mehrfach als „Schwanz“.

Als schließlich die Unterstützung der Beamtin mit einer Kollegin eintrifft, leistet sich der Rapper den nächsten Fehltritt. „Wer bist du denn“, fragt er, übertrieben lachend. Als die Polizisten seine Begleitung zur Seite nehmen möchte, platzt es aus Fler heraus: „Fass sie nicht an, du Schwanz!“

LEAK/ Rapper Fler (37, bürgerlich Patrick Losensky) wurde am Sonntag in #Berlin-Zehlendorf festgenommen. Er war mit seiner Freundin in seinem weißen Mercedes-Benz unterwegs, hatte keine Fahrerlaubnis dabei und beleidigte Beamte @polizeiberlin . Das Videomaterial in 3 Tweets. pic.twitter.com/CVkWzGSzRA — Alexander Fröhlich (@alx_froehlich) 23. September 2019

Wie das Video ins Netz gelangt ist, ist unklar. Offenbar wurde es von Flers Frau aufgezeichnet, diesen Rückschluss lässt zumindest die Bitte der Polizei zu, die Aufnahme am Ende einzustellen. Der Journalist Alexander Fröhlich hat sie via Twitter verbreitet. Dort sorgen die Videos jedenfalls für heftige Debatten. „Respekt an die Polizisten, die sich das Gelaber anhören mussten ohne auszuticken“, erklärt einer. Für einen anderen steht fest: „Boah ist der peinlich! Ich schäme mich schon beim Zuschauen.“ „Der größte Lappen war Fler selbst“, lautet das Fazit eines anderen.

Fler hatte Führerschein bislang noch nicht abgeholt

Wie war das nun eigentlich mit Fler und seinem Führerschein? Wie die BZ berichtet, wurde ihm bereits im Juni ein neuer Führerschein ausgestellt, doch Fler hatte ihn bisher noch nicht abgeholt. Zur BZ sagte er am Montag: „Ich wollte meinen Ausweis nicht zeigen, weil sie ja genau wussten, wer ich bin. Ich habe das als Schikane empfunden. Meine Art war vielleicht überzogen, aber nach den Schikanen der letzten Zeit war ich sehr aufgebracht.“

Laut dem Blatt soll es nun zwei Anzeigen gegen Fler geben. Die eine richtet sich gegen seine verbale Entgleisung, die andere gegen das Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Frühjahr sorgte ein Streit zwischen 187 Straßenbande und Fler für Aufsehen. Vor einigen Jahren bedrohte Fler einen Journalisten, nachdem ein Twitter-Streit eskaliert war.