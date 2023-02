Fiese Hass-Kommentare unter Foto von Davina Geiss: „Würde noch mehr Filter rauf ballern“

Von: Madlen Trefzer

Teilen

Die Geissens sorgen immer wieder für Schlagzeilen – und auch für das ein oder andere Schmunzeln. Lesen Sie hier, warum die Fans wieder wütende Kommentare unter Davina Geiss‘ neuem Foto schreiben.

Mehr zum Thema „Würde noch mehr Filter rauf ballern“: Fiese Kommentare unter Foto von Davina Geiss

Die glamouröse Familie Geiss begeistert bei RTLZWEI jeden Montagabend mit neuen Folgen. Fans können sich wieder auf ganz viel Witz, Wohlstand und Rooobert’s Weisheiten freuen. Besonders aufregend scheinen die beiden Millionärstöchter Shania (18) und Davina Geiss (19) für die Zuschauer zu sein. Ein Luxusleben in so jungen Jahren – das ist doch der „German dream“. Neben TV-Auftritten sind die beiden Schwestern auch häufig auf Instagram und Co. unterwegs.

MANNHEIM24 verrät, warum Davina Geiss wieder fiese Kommentare bei Instagram erntet.

Mit ihren Posts sorgen die beiden hier und da für Aufsehen, Kritik und sogar richtig viel Drama. Nach einigen hundert Hasskommentaren beschließen Shania und Davina Geiss sogar, ihren Fans zu erklären, wo die Kohle herkommt. Doch der luxuriöse Lifestyle der beiden scheint bei weitem nicht das einzige zu sein, was die Geissens-Fans zur Weißglut treibt. (mad)