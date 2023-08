Ohne Prinz William: Kate Middleton heimlich bei Techno-Festival

Von: Susanne Kröber

Teilen

Gemeinsam mit Williams angeblicher einstiger Affäre Rose Hanbury besuchte Prinzessin Kate spontan ein Musikfestival und ließ es mit Margaritas krachen. Ihr Gatte setzte andere Prioritäten.

King’s Lynn – Meistens präsentieren sich Kate Middleton (41) und Prinz William (41) als starke Einheit und nehmen Termine gemeinsam wahr, doch nach zwölf Jahren Ehe kann man privat auch als Thronfolgerpaar mal was getrennt unternehmen. So geschehen offenbar am vergangenen Wochenende, als Kate trotz Sicherheitsbedenken beim Houghton Festival auftauchte, während William sich der Jagd gewidmet haben soll.

Sicherheitsbedenken wegen royalem Festival-Besuch: „Catherine war nervös“

In der englischen Grafschaft Norfolk befindet sich Anmer Hall, der Landwohnsitz von Prinzessin Kate und Prinz William. Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) haben noch bis zum 3. September Sommerferien, da bietet sich das Anwesen als Rückzugsort an. In direkter Nachbarschaft wohnen David Cholmondeley, der 7. Marquess of Cholmondeley (63), und dessen Ehefrau Rose Hanbury (39). Laut Daily Mail war Kate Middleton bei dem Paar zum Essen eingeladen, als die Idee des spontanen Festival-Besuchs entstand.

Pretty in Pink: Kate Middletons neueste Styleoffensive im Barbie-Look Fotostrecke ansehen

Marquess und Marchioness of Cholmondeley leben im Landhaus Houghton Hall, auf dessen Gelände jährlich das Houghton Festival stattfindet. „Nach dem Abendessen schlug einer der Gäste Catherine vor, zum Festival zu gehen“, berichtet ein Insider laut Daily Mail. Ein verlockendes Angebot, soll der Besuch des Elektro-Festivals mit rund 12.000 Feiernden doch tatsächlich Kate Middletons erste Festival-Erfahrung überhaupt gewesen sein. „Catherine war nervös wegen der Idee, aber nach langen Diskussionen mit ihren Sicherheitsbeamten ging sie mit jeder Menge Security hin. William war nicht da.“

Catherine war in Hochstimmung, bestellte scharfe Margaritas und unterhielt sich angeregt mit den anderen Mitgliedern ihrer Gruppe (...) Ihre Begleiter trugen offenbar eine riesige Flasche AIX-Rosé in Balthazar-Größe [12 Liter, Anm. d. Red.] herein und hinterließen dem Restaurantpersonal des Festivals zusammen mit Kate ein Trinkgeld von 700 Pfund [rund 815 Euro].

Während Kate Middleton feiert, geht Prinz William lieber Moorhühner jagen

Kate Middletons heimlicher Festival-Besuch fiel auf den sogenannten „Glorious Twelfth“, den Beginn der Jagdsaison für Moorschneehühner in Großbritannien, weshalb sich Prinz William laut Medienberichten nicht bei seiner Frau, sondern auf Moorhuhnjagd befunden haben soll. Pikant: In der Vergangenheit wurde William von der britischen Klatschpresse eine Affäre mit Kates Festival-Begleitung Rose Hanbury nachgesagt. Kates freundschaftliches Verhältnis zur Marchioness of Cholmondeley dürfte diese Gerüchte endgültig zum Verstummen bringen.

Kate Middleton ließ sich zu einem spontanen Festival-Besuch hinreißen, während Ehemann Prinz William lieber Moorhühner jagte. (Fotomontage) © IMAGO/i Images/

Dass auch der Sohn von König Charles III. (74) seine bessere Hälfte gerne mal zu Hause lässt, zeigte er Ende Juni, als er mit Freunden um die Häuser zog. Ohne Kate feierte Prinz William eine wilde Partynacht im Londoner Szene-Club KOKO. Aber auch ein royales Traumpaar braucht eben ab und zu mal ein bisschen Freiraum. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, standard.co.uk