Felix van Deventer ist jetzt Papa - erstes Baby-Bild ist zuckersüß

Felix van Deventer ist Papa geworden. Der GZSZ-Star kündigte schon im Dschungelcamp an, dass er Vater wird. Nun zeigt er uns den Nachwuchs.

Update vom 8. Juli 2019: GZSZ-Star Felix van Deventer ist Vater geworden. Der 23-Jährige hatte schon im Dschungelcamp verkündet, dass Nachwuchs unterwegs ist. Nun ist das Baby da. Via Instagram teilte Felix van Deventer die Nachricht mit seinen Fans. Er postete ein Foto, auf dem ein winziges Baby-Händchen zu sehen ist, das offenbar seinen Finger umklammert.

„Ich werde dich für immer beschützen. NOAH“, schreibt Felix van Deventer. Neben der Baby-News macht der Schauspieler keine große Sache um den Namen seines kleinen Sohns: Noah. Auch einen Hinweis auf das Geburtsdatum finden aufmerksame Fans. „06072019“ hat Felix van Deventer vor den Hashtags #happy, #mylove und #stolzerpapa geschrieben. Dabei handelt es sich scheinbar um das offizielle Geburtsdatum von dem Kleinen van Deventer, nämlich, den 6. Juni 2019.

Seine Fans freuen sich mit frischgebackenen Papa. Unter den Gratulanten ist auch Andrej Mangold (Bachelor 2019). „Herzlichen Glückwunsch euch 2en und willkommen Noah“, kommentiert er unter dem Insta-Post.

Auch TV-Sternchen und Dschungelkönigin Evelyn Burdecki ließ es sich nicht nehmen. Die Blondine schreibt mit vielen Ausrufezeichen: „Omg!!! Herzlichen Glückwunsch. Viel Gesundheit und viel Liebe!!! Gib dem Baby ein riesen Kuss von mir mit rotem Lippen. Hab euch lieb !!!“

Felix van Deventer und seine Freundin Antje hatten sich sehr auf die Geburt von ihrem ersten gemeinsamen Kind gefreut. Regelmäßig postete der Schauspieler Fotos von der Schwangerschaft seiner Freundin auf Instagram. Zuletzt ein Schwarz-Weiß-Foto von einer riesigen Baby-Kugel. Dabei gab es zwischendurch etwas Verwirrung um das Geschlecht (siehe unten) des Babys. Im Dschungelcamp 2019 war van Deventer übrigens nur Zweiter geworden. In der Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten" spielt Felix van Deventer seit Sommer 2014 die Rolle des Jonas Seefeld.

Felix van Deventer: Baby-Posting sorgt für Verwirrung

Erstmeldung vom 16. April 2019

„It‘s a boy“ - ja was denn nun? Felix van Deventers Follower in den sozialen Netzwerken dürften zunächst sehr irritiert gewesen sein, als der Dschungelcamp-Star und GZSZ-Liebling das Geschlecht seines Babys verriet. Aber hatte er das nicht eigentlich schon längst in Australien getan?

Klarer Hinweis auf Baby-Torte für Felix van Deventer

Noch während er Anfang des Jahres dort im Urwald saß, konnte er die Geburt seines Kindes kaum abwarten und hoffte auf eine kleine Prinzessin. Umso größer war die Freude, als ihm seine schwangere Freundin bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel“ das Geschlecht des gemeinsamen Nachwuchses verriet. Dort musste er eine Baby-Torte anschneiden, deren Teig rosa gefärbt war. Die eindeutige Botschaft dahinter: Es wird ein Mädchen!

Felix van Deventer: Ärzte hatten sich getäuscht

Doch jetzt gesteht seine Freundin Antje Zinnow auf Instagram: „Es liegt mir schon seit Wochen auf dem Herzen und ich möchte es jetzt einfach mit euch teilen. Felix und ich waren vor 4 Wochen beim Arzt und er hat uns mitgeteilt, dass es ein kleiner Prinz wird.“ Offensichtlich habe sich der Mediziner zunächst mit dem Geschlecht des Babys getäuscht, was aber überhaupt nicht schlimm sei. Denn egal ob Mädchen oder Junge, das Wichtigste für das Paar sei, dass ihr Kind gesund sei. Und so schreibt auch Felix: „Wir sind mehr als glücklich und freuen uns auf den Kleinen“.

Promi-Dinner auf Vox mit Felix van Deventer

Erst vor ein paar Wochen war der RTL-Star auch beim Perfekten Promi-Dinner zu sehen, bevor der Streit um ein Schnitzel zwischen zwei der weiteren Kandidatinnen eskalierte.

