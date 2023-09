„Interessiert niemanden“: Yvonne Woelke macht sich über Iris Kleins Fashion-Week-Auftritt lustig

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Iris Klein durfte bei der New York Fashion Week als Model mitlaufen. Ihre Erzfeindin Yvonne Woelke nutzt diese Gelegenheit für einen fiesen Seitenhieb.

New York City/Hamburg – Iris Klein (56) als Model auf der New York Fashion Week? Was für viele nach einem wilden Fiebertraum klingen dürfte, ist nun tatsächlich Realität geworden. Am Wochenende schritt die Katzenberger-Mama, die wegen des vermeintlich rechten Umfeld ihres neuen Freundes „Mr. T“ kürzlich etliche Werbedeals einbüßen musste, bei dem prestigeträchtigen Event über den Laufsteg, gehüllt in knallige Mode und mit einem ganz ungewohnten Look. Ein gehässiger Kommentar ihrer Kontrahentin Yvonne Woelke (41) lässt da selbstverständlich nicht lange auf sich warten …

„Mittlerweile kann jeder modeln“: Yvonne Woelke teilt gegen Iris Klein aus

Freundinnen werden Iris Klein und Yvonne Woelke in diesem Leben garantiert nicht mehr. Die öffentliche Schlammschlacht der beiden Frauen, ausgelöst von Iris‘ Vorwürfen, Yvonne hätte in Australien eine Affäre mit ihrem Noch-Ehemann Peter (56) gehabt, hat sich in letzter Zeit zwar etwas gelegt, gemeine Kommentare hagelt es von beiden Seiten aber nach wie vor. Vor allem die „Unter uns“-Schauspielerin kann es einfach nicht lassen, ihre Meinung über die Katzenberger-Matriarchin wieder und wieder sehr deutlich zu machen – und haut nun erneut kräftig in die Tasten.

„Halt, Stop“-Andreas, „Erdbeerkäse“-Nadine und Co.: Das wurde aus den Frauentausch-Teilnehmern Fotostrecke ansehen

In einer Instagram-Fragerunde will ein Fan von Yvonne Woelke wissen, was sie von Iris Kleins Modelambitionen und ihrem Auftritt auf der New York Fashion Week, wo sie für die deutsche Designerin Pia Bolte (49) gelaufen ist, halte – und bekommt selbstverständlich auch prompt eine Antwort. „Gönnen wir ihr mal den kurzen Auftritt“, zeigt sich Yvonne zuerst überraschend versöhnlich, doch schiebt natürlich wie gewohnt eine Spitze hinterher: „Mittlerweile kann ja jeder modeln und in Amerika interessiert das niemanden.“

Iris Klein auf der New York Fashion Week Im Rahmen der Kollektion von Pia Bolte, einer deutschen Streetstyle-Designerin, lief Iris Klein am Wochenende bei der New York Fashion Week mit. In den Tagen vor dem Event hatte die leidenschaftliche Instagram-Nutzerin bereits erste Einblicke in die Vorbereitungen geteilt und schritt schließlich in einem eklektischen Ensemble über den Laufsteg. Die Wahlmallorquinerin trug eine enge, schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil mit Tigerkopf-Aufdruck und eine bunte Jacke. Die auffälligste Komponente des Outfits dürften dabei die knallpinken Schuhe gewesen sein – die bestimmt auch ihre Tochter Daniela gerne mal anprobieren würde.

„Keine große Nummer“: Yvonne Woelke ist von Iris Kleins „Modelkarriere“ nicht beeindruckt

Mit diesem ersten Seitenhieb ist es für Yvonne Woelke noch lange nicht getan. Neben einem kurzen Video, in dem sie selbst ihren besten Modelwalk vorzuführen scheint, zieht sie weiter über Iris‘ neueste Errungenschaft her. „Sie läuft halt leider nicht für Jean-Paul Gaultier oder Marc Cain“, stellt sie fest, „Tja, leider keine große Nummer.“ Abschließend lässt die scharfzüngige Blondine dann noch ein interessantes Detail durchsickern und verrät, dass Iris für ihr New-York-Abenteuer wohl von einem Sender begleitet wird. Was es damit wohl auf sich hat?

Über Iris Kleins Auftritt bei der New York Fashion Week hat Yvonne Woelke nichts Gutes zu sagen. © Screenshot/Instagram/yvonnewoelke, iris_klein_mama_, danielakatzenberger (Fotomontage)

Während Iris Klein den Sprung von der Realität-Mama zum Supermodel versucht, widmet sich auch ihr Ex neuen Projekten. Nachdem er zuerst mit Yvonne Woelke für den Quotenflop „Wettkampf in 4 Wänden“ vor der Kamera stand – inklusive reichlich Liebesbekundungen – bezog Sat.1 nun Stellung zu den Gerüchten, dass Peter Klein bei „Promi Big Brother“ dabei sein könnte. Verwendete Quellen: Instagram.com, bild.de