„Bin zu sehr Mann“ – Jürgen Milski verärgert Fans mit Macho-Gehabe

Von: Elena Rothammer

Jürgen Milski nimmt kein Blatt vor dem Mund. Im Netz machte sich der Entertainer jetzt über Männer mit Handtaschen lustig. Einigen seiner Follower ging das jedoch zu weit.

Köln – Für seine direkte und ehrliche Art wird Jürgen Milski (59) meist gefeiert. In Reality-TV-Formaten wie „Big Brother“ und „Kampf der Realitystars“ brachte dem Ballermannsänger das stets eine Menge Sympathien ein. Im Netz teilte er nun ungefragt seine Meinung über Männer mit Handtaschen mit – doch diese gefiel nicht jedem.

Jürgen Milski ist „zu sehr Mann“, um eine Handtasche zu tragen – Fans kritisch

Zu einem Foto, auf dem er andeutet, eine Handtasche in den See zu schmeißen, schrieb Jürgen Milski: „Ich rate jeder Frau davon ab, mich zu fragen, ob ich mal ihre Tasche halten kann!! Meine Antwort ist immer die gleiche. NIEMALS!! Ich weiß nicht, warum. Ich glaube einfach, ich bin zu sehr MANN!!“ Diese Ansicht teilt allerdings nicht jeder in seiner Community.

In der Kommentarspalte widersprachen die Follower. „Nicht bös gemeint, aber wenn du doch weißt, wer du bist, warum dann das Problem damit. Echte Männer halten ihren Frauen gerne mal die Tasche“, „Vielleicht bist du nicht zu sehr Mann, sondern zu wenig“ und „Macho??“ lauteten einige der Einwände. Andere hingegen teilten Milskis Meinung.

Auch im TV polarisierte der 59-Jährige zuletzt mit seiner Sicht der Dinge. Im Live-TV platzte Jürgen Milski der Kragen und er legte sich mit Auto-Fans an. Verwendete Quellen: Instagram / juergen.milski