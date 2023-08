Er stand am Gartentor: Dreister Fan findet heraus, wo Kerstin Ott wohnt

Von: Julia Schöneseiffen

Teilen

Kerstin Ott achtet vor allem auf die Privatsphäre ihrer Kinder. In der NDR-Talkshow erzählt die Schlagersängerin von Fans, die diese allerdings nicht respektieren.

Hannover – Kerstin Ott (41) erlangte durch ihren Hit „Die immer lacht“ große Bekanntheit. Im April hatte sich die Schlagersängerin eine Auszeit genommen – weg von der Musik und dem Trubel. Die Pause nutzte die Sängerin für eine acht-tägige Wanderung in Portugal. Ganze 155 Kilometer legte Kerstin Ott dabei zurück.

Kerstin Ott in der NDR-Talkshow: „Da verstehe ich echt keinen Spaß“

Doch jetzt war Kerstin Ott nicht nur wieder im Musikstudio, sondern auch im deutschen TV unterwegs. Dort berichtete sie von übergriffigen Fans. Kerstin Ott lebt gemeinsam mit Ihrer Frau Karolina (40) und den beiden Kindern in Dithmarschen. Doch nicht alle Fans scheinen die Privatsphäre der 41-Jährigen zu respektieren. In der NDR-Talkshow berichtet der Schlager-Star den Moderatoren Bettina Tietjen (63) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) nicht nur von ihrer Ernährungsumstellung, sondern auch von ungebetenen Fan-Besuchen in ihrem Haus.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

„Ich hatte mal einen Fan, der herausgefunden hat, wo ich wohne. Das finde ich allerdings ziemlich unlustig“, erzählt die Sängerin. „Ich glaube, das kann man auch nachvollziehen, wenn man abends zu Hause ist und jemand versucht durch das Gartentor zu kommen. Da verstehe ich dann auch echt keinen Spaß.“

„Die immer lacht“: Kerstin Ott schrieb Mega-Hit für erkrankte Freundin 2016 wurde „Die immer lacht“ zum absoluten Mega-Hit, aufgenommen hat ihn Kerstin Ott aber schon 2005. Geschrieben hatte sie das Lied innerhalb von fünf Minuten am Küchentisch für eine damals erkrankte Freundin. Der Song handelt von einer Frau, die sich nach außen hin immer nur lachend zeigt. Die Erzählerin nimmt sie bei der Hand und bringt ihr bei, anderen gegenüber ihre wahren Gefühle zu zeigen.

Fans versuchen durch Kerstin Otts Gartentor zu kommen

Dabei mangelt es den Fans nicht an Dreistigkeit: „Manchmal, da bin ich ganz ehrlich, denke ich, was ist denn da los? Mit Fuß in der Tür. Abends, halb zehn auf‘n Sonntag, hatte ich auch schon. Der krasseste Satz war: Ja, wir wollten durchs Gartentor, aber das war abgeschlossen.“

Kerstin Ott berichtet von ungebetenen Fan-Besuchen. © Screenshots: NDR-Talkshow

Neben den ungebetenen Besuchen von Fans, teilt Kerstin Ott auch, wie es ihr nun als Nichtraucherin geht. Vor drei Monaten hatte die Sängerin noch 30 Kippen am Tag gequalmt. „Es läuft gut. Ich habe leider einen Wahnsinnsappetit entwickelt, das läuft nicht so gut, aber man kann nicht alles schaffen“. Verwendete Quellen: NDR Talk Show