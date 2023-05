Ex schäumt vor Wut: Antonia Hemmers Verflossener Patrick krallt sich Dschungelcamp-Schönheit

Von: Elena Rothammer

Nach der Trennung von Antonia Hemmer scheint „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer jetzt mit Dschungelcamp-Bekanntheit Anastasiya Avilova anzubandeln. Deren Ex Daniel Roth verriet IPPEN.MEDIA die Details und machte seinem Ärger Luft.

Konstanz - Offiziell gilt Patrick Romer (27) seit dem Liebes-Aus mit Antonia Hemmer (23) als Single. Nun scheint der „Bauer sucht Frau“-Star aber eine Menge Zeit mit Anastasiya Avilova (34) zu verbringen. Zuvor war die Dschungelcamp-Bekanntheit bis zum vergangenen Sommer noch mit dem Influencer-Manager Daniel Roth (33) liiert. Er weiß näheres zu ihrer Romanze mit Patrick und verlor im Gespräch mit IPPEN.MEDIA kaum ein gutes Wort über das vermeintliche Paar.

Patrick Romer flirtete mit Anastasiya Avilova auf einer Party – trotz Versprechen, das nicht zu tun

In ihren Instagram-Storys zeigten sich Patrick Romer und Anastasiya Avilova an den gleichen Orten. Außerdem verbringt die Reality-TV-Bekanntheit Zeit in seiner Heimat Konstanz und heizt die Gerüchte an. Daniel Roth bestätigt gegenüber IPPEN.MEDIA: Die beiden bandeln miteinander an. Doch eigentlich sei Patrick ein Freund von ihm gewesen. „Anastasiya folgte Patrick auf Insta, nachdem sie gesehen hat, dass ich öfter mit ihm unterwegs war. Ihr Ziel war es schon immer, mich zu verletzen und jemanden aus meinem Freundeskreis sich zu schnappen“, behauptet Daniel Roth. Dabei habe Anastasiya bei der „Das Sommerhaus der Stars“-Ausstrahlung, für die Patrick Romer mächtig Hass einstecken musste, ihn noch „verabscheut“.

Wie Daniel Roth im Interview mit IPPEN.MEDIA außerdem verriet, läuft die Romanze schon, seitdem sich Patrick Romer und Anastasiya Avilova im Februar 2023 auf einer Release-Party kennengelernt haben. Im Vorfeld habe der TV-Bauer Daniel noch erzählt, an diesem Tag auf dessen Ex zu treffen. „Wir haben noch gescherzt, nicht dass da was läuft und er meinte noch, dass er so einen asozialen Move niemals machen würde, das wäre ja mehr als unterste Schublade.“ Zudem habe Patrick ihm versichert, dass Anastasiya nicht sein Typ wäre. Auf der Feier seien sich die beiden dann aber doch näher gekommen.

Antonia Hemmer und Patrick Romer – eine Liebesgeschichte Antonia Hemmer und Patrick Romer lernten sich 2020 bei „Bauer sucht Frau“ kennen. Es funkte gleich zwischen dem schwäbischen Landwirt und der Kosmetikerin aus Hannover. Doch Antonia fühlt sich nicht wohl dabei, den Bauern mit ihren Konkurrentinnen teilen zu müssen und brach die Hofwoche vorzeitig ab. Die schöne Blondine ging Patrick aber nicht mehr aus dem Kopf – am Ende kamen die beiden doch noch zusammen. 2022 gewannen sie trotz großer Streitereien bei „Das Sommerhaus der Stars“ und räumten die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro ab. Am 16. November gaben sie ihre Trennung bekannt.

Anastasiya Avilova ist hin und weg von Patrick Romer

Da Daniel Roth aus geschäftlichen Gründen noch mit Anastasiya Avilova in Kontakt steht, seien sie auf Patrick Romer zu sprechen gekommen. „In dem Zusammenhang hat sie mir, nachdem ich stutzig geworden bin, mehrfach gesagt, wie toll sie Patrick findet und wie sehr sie sich verliebt hätte“, erzählte er IPPEN.MEDIA. An einer gemeinsamen Zukunft zweifelt der Finanzberater allerdings. „Anastasiya ist ihr ganzes Leben lang schickimicki und Patrick ist halt Bauernhof“, fasste er zusammen.

„Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer soll mit Anastasiya Avilova anbandeln. Daniel Roth, der Ex der Dschungelcamp-Bekanntheit, ist wegen der vermeintlichen Romanze außer sich © Instagram / patrick_romer; Instagram / nasia_a; Instagram / dannusch

Antonia Hemmer hat von dem Flirt zwischen ihrem Ex Patrick Romer und der einstigen Dschungelcamp-Kandidatin nichts mitbekommen, wie sie IPPEN.MEDIA am Montag sagte. „Ich möchte mich auch nicht dazu äußern“, so die Blondine. Sie scheint ohnehin mit ihrem eigenen Leben beschäftigt zu sein. Antonia Hemmer wird seit einer Weile nachgesagt, mit Paul Janke anzubandeln, nachdem sie eine Menge Zeit mit dem Ur-Bachelor verbringt. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA