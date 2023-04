Ex-Bachelor Dominik fassungslos: Kripo findet „erschreckende Dinge“ bei kriminellem Mieter

Von: Tim Althoff

Teilen

Ex-Bachelor Dominik Stuckmann meldete sich mit einer schockierenden Nachricht auf Instagram. In einer seiner vermieteten Garagen habe es einen Kripo-Einsatz gegeben.

Maintal ‒ Nach dem Bachelor geht das Leben nicht immer nur als Influencer und Model weiter. Dominik Stuckmann, der in der zwölften Staffel den Rosenkavalier gab, vermietet nebenbei Garagen in der Nähe von Frankfurt am Main. Eine Mieterin wurde ihm jedoch zum Verhängnis und hat einen Einsatz der Kriminalpolizei verursacht.

Bachelor Dominik Stuckmann: „Kriminelle Machenschaften“ von Garagen-Mieter

Wie der 31-Jährige in einer bereits gelöschten Instagram-Story berichtete, sei er morgens mit der Drohung einer Stürmung von der Kripo zu einer seiner Garagen zitiert worden. Auf der Fahrt dorthin habe sich herausgestellt, „dass ein Mieter oder eine Mieterin in kriminelle Machenschaften verwickelt ist und ein Durchsuchungsbefehl vorliegt“. Der Stellplatz sei mit Spürhunden von der Kripo durchsucht worden.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Die Ermittler seien schließlich fündig geworden und entdeckten „erschreckende Dinge“, auf die der Ex-Bachelor jedoch nicht weiter eingehen könne. Das sei für Stuckmann aber noch nicht der schockierendste Teil der Geschichte: Viel mehr sei es der Fakt, dass er der verdächtigen Person bei der Übergabe eigenhändig den Schlüssel zur Garage überreicht hätte.

Welche Bachelor-Beziehung hat am längsten gehalten? Das Siegerpaar, das es am längsten miteinander ausgehalten hat, waren Andrej Mangold und Jennifer Lange, die insgesamt 21 Monate zusammen waren. Die Beziehung von Dominik Stuckmann und Anna Rossow, die 2022 an der Dating-Show teilnahmen, hält ebenfalls noch (Stand: April 2023).

„Was für eine Fassade man haben muss“ – Ex-Bachelor schockiert

Dieser Person habe man „nullkommanull angesehen, dass sie Dreck am Steck hat.“ Der 31-Jährige weiter: „Was für eine Fassade man da haben muss.“ Mehr Informationen konnte der ehemalige Bachelor nicht liefern. Seine 150.000 Follower konnten ihm den Schock aber durchaus vom Gesicht ablesen.

Ex- Bachelor Dominik Stuckmann (r.) wurde von der Polizei (Symbolfoto) zu einem Einsatz zitiert. © IMAGO/Maximilian Koch/Instagram@dominik.stuckmann

Umso besser, dass es für den Reality-Star nun in den Urlaub geht. Zweieinhalb Wochen Gran Canaria stehen gemeinsam mit Freundin Anna Rossow an. Vielleicht schaut er auf der Ferieninsel auch in die aktuelle Bachelor-Staffel rein. Dort berichtete Rosenkavalier David kürzlich von einer überstandenen Knochenkrebs-Erkrankung seiner Schwester. Verwendete Quellen: Instagram.com@dominik.stuckmann