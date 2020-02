Ex-Bachelor-Kandidatin zeigt ihre durchtrainierte Kehrseite - Fan geht in die Offensive: „Wo kann ich...?“

TV-Star Evelyn Burdecki ist eigentlich als TV-Star in Deutschland bekannt, auf Instagram bringt sie nun ihre Fans ins Schwitzen - einer von ihnen versucht sofort sein Glück!

Die Dschungelkönigin von 2019 Evelyn Burdecki zeigte sich auf Instagram in einer heißen Pose.

zeigte sich auf Instagram in einer heißen Pose. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin dichtete zu dem Po-Bild einen Text.

dichtete zu dem Po-Bild einen Text. Ein Follower ist besonders hingerissen von ihr und postet einen verrückten Kommentar.

Evelyn Burdecki verdreht ihren Followern mit gewagten Urlaubsfotos den Kopf. Auf Teneriffa sitzt die „Promi Big Brother“-Teilnehmerin von 2017 auf einer Yacht und lässt sich für ihre Instagram-Follower in einer aufreizenden Pose ablichten. Nach vorne gedreht lässt Burdecki ihren Hintern auf dem Foto zur Geltung kommen.

Evelyn Burdeckis heißer Schnappschuss: Dschungelkönigin schreibt ein Gedicht

Die ehemalige „Bachelor“- und „Bachelor in Paradise“-Kandidatin erwähnte in ihren Instagram-Storys, dass bei ihr aktuell ein neues Projekt in Planung ist, konkrete Hinweise auf die nächste TV-Show mit Burdecki gibt es jedoch noch nicht.

Zu dem Bild schrieb sie ein kleines Gedicht in den Instagram-Post dazu. „Ihr Lieben, das Leben ist schön und bunt und mein Poppes ist gerade kugelrund! Ich sitze fröhlich auf meinen Backen und habe einen kleinen Schalk im Nacken!“, dichtet Burdecki. Weiter schreibt die 31-Jährige: „Welchen, das erzähl ich euch ganz bald und eins kann ich euch sagen, ich bin leider nicht verknallt, nur verliebt in das Leben, was kann es schöneres geben?“

Ganze 558.000 Personen folgen der Blondine auf Instagram, wo sie sich als „TV Personality“ bezeichnet. In den letzten drei Tagen bekam die Düsseldorfer Instagram-Größe mehr als 52.000 Likes auf ihr Bild.

Evelyn Burdeckis heißes Po-Bild: Ein User ergreift die Chance - „Wo kann ich...?“

Die User-Reaktionen auf das freizügige Urlaubsbild sind auch überwiegend positiv. Während die meisten ihrer Follower der Dschungelkönigin von 2019 einen erholsamen Urlaub wünschen, fragen einige Nutzerinnen nach ihrer Kleidung. „Woher ist die Bikinihose?“ oder „Kauf mir das Höschen auch bitte“ kommentieren die Follower. Einer ihrer Follower nimmt all seinen Mut zusammen und fragt in den Kommentaren sogar: „Wo kann ich mich für ein Date bewerben?“

Die Deutsch-Polin überraschte ihre Instagram-Fans schon einmal mit gewagten Bildern. Burdecki fiel in der Vergangenheit auch einmal durch eine Photoshop-Panne negativ auf. Was in diesem Jahr beim „Bachelor“ so passiert, lesen Sie hier.

