Ex-GZSZ-Darstellerin ist tot - „Sie hörte einfach auf zu essen“

Sie starb im Altersheim

Sie liebte die Bühne: Eva Probst (r.) starb im Alter von 88 Jahren in Berlin. Bis ins hohe Alter liebte sie die Schauspielerei, wie hier mit Johannes Heesters im Stück "Ein gesegnetes Alter" von Curth Flatow.

Eva Probst ist tot. Die Schauspielerin wurde in den 50er-Jahren mit Heimatfilmen berühmt und war lange Zeit in der Kult-Serie GZSZ zu sehen. Nun ist sie in Berlin verstorben.