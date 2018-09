Prügel auf der New York Fashion Week: Sängerinnen attackieren sich

Zwei Rapperinnen eskalierten am Rande der New York Fashion Week. Während die eine ihre Schuhe als Waffe nutzte, wurde die andere mit einem dicken Auge gesichtet.

Die US-Rapperinnen Nicki Minaj und Cardi B sind am Rande der New Yorker Fashion Week heftig aneinander geraten. Am Samstag auf Twitter und YouTube verbreitete Videos zeigten, wie die beiden Frauen sich wüst beschimpften und beinahe prügelten. Bodyguards hielten die Rapperinnen mühsam zurück, Cardi B bewarf Minaj mit einem Schuh.

New York Fashion Week: Nicki Minaj und Cardi B attackieren sich

Berichten zufolge wurde die 35-jährige Minaj bei dem Vorfall am Freitagabend nicht verletzt. Ein unmittelbar nach der Show aufgenommenes Foto zeigt die 25-jährige Cardi B mit einer dicken Schwellung über dem linken Auge. Laut der Zeitschrift "Variety" wurde sie in dem Handgemenge von einem Leibwächter ihrer Kontrahentin mit dem Ellenbogen getroffen.

Der Grund für den Zusammenstoß war zunächst nicht bekannt. Die Prominachrichten-Website "TMZ" berichtete, Cardi B habe Minaj beschuldigt, Lügen über sie zu verbreiten. Im Online-Dienst Instagram schrieb Cardi B, ihre Rivalin sei zu weit gegangen, indem sie ihre Qualitäten als Mutter in Frage gestellt habe. Die Rapperin hatte im Juli ein Baby zur Welt gebracht.

AFP