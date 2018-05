Darum schmeißt Max Giesinger den JGA-Abschied von ESC-Sänger Michael Schulte

Michael Schulte hat mit seinem vierten Platz beim ESC allen Grund zu feiern. Den hat er auch , wenn er und seine Freundin Katharina demnächst heiraten. Seinen Junggesellen-Abschied organisiert dabei ein ebenfalls berühmter Sänger: Max Giesinger. Wir verraten, wie es dazu kam.

Hamburg - Max Giesinger wird Trauzeuge von Michael Schulte, dem mit Platz vier erfolgreichen deutschen Starter des Eurovision Song Contest (ESC). "Wir sind ja beste Buddies seit sechs, sieben Jahren - ich werde ihm einen geilen Junggesellenabschied organisieren", sagte der selbst mit dem Hit "80 Millionen" erfolgreiche Giesinger am Montag im Mitteldeutschen Rundfunk. Auf Schulte komme "was Witziges" zu.

Gemeinsame Staffel von „The Voice of Germany“

Michael Schulte und Max Giesinger waren Kandidaten der ersten Staffel von „The Voice of Germany“ im Jahr 2012. Schulte belegte damals den dritten, Giesinger den vierten Platz.

Schulte und seine Verlobte Katharina werden im August zum ersten Mal Eltern. Die Hochzeit soll vorher stattfinden. Den Antrag hatte Schulte seiner Freundin im vergangenen Jahr gemacht. Auf Instagram postete er ein Foto, dass die Hand seiner Zukünftigen mit dem Verlobungsring am Finger zeigt. Dazu schrieb der Sänger: „She said ‚yes‘“ (übersetzt: „Sie hat Ja gesagt“)

Am Samstagabend holte Michael Schulte mit seiner Ballade „You Let Me Walk Alone“ einen sensationellen vierten Platz. Damit hat der 28-Jährige Deutschlands Serie von Misserfolgen seit Lena Meyer-Landruts Sieg im Jahr 2010 bei dem Musikwettbewerb gestoppt.

Siegerin wurde Sängerin Netta aus Israel mit ihrem Song „Toy“, die ihr Land damit zum vierten mal zum Triumph führte.

Den ESC gibt es seit 1956.

