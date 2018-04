Erkennen Sie Helene Fischer auf diesem Foto von Florian Silbereisen?

Private Postings mit Helene Fischer findet man bei Florian Silbereisen selten. Jetzt hat er ein Gruppenbild mit der Sängerin gepostet. Erkennen Sie Helene?

Berlin - „Wo ist eigentlich die Helene?“ - Dies ist eine Frage, die Florian Silbereisen (36) sicher das eine oder andere Mal zu hören bekommen dürfte. Vermutlich auch bei seinem jüngsten Auftritt in Berlin, wo der Entertainer mit seinem Bühnen-Programm „Das große Schlagerfest" seine Fans erfreute.

Helene Fischer (33) war dabei. Diese Antwort lieferte Silbereisen den Fans auf seeehr subtile Art. Auf seinem Facebook-Account postete er ein Gruppenbild mit seiner gesamten Crew und den Schlager-Kollegen Ross Antony (43) und Jürgen Drews (73).

+ Entdecken Sie Helene Fischer auf diesem Gruppenbild? © Facebook Florian Silbereisen

Ebenfalls auf dem Foto - gut getarnt und versteckt: Helene Fischer, ganz rechts, in einem rot gepunkteten Kleid. Ausgelassen lächelt sie neben Jürgen Drews in die Kamera. „Traditionelles Currywurst-Essen in Berlin … vielen Dank, lieber Dieter“, schreibt Silbereisen dazu, ohne die „Atemlos“-Sängerin zu erwähnen. Seinen findigen Fans entgeht jedoch nichts. „Guck mal, da war Helene auch dabei“, schreibt ein Follower. „Helene war da, warum stehst du nur nicht neben ihr, das wär so süß“, kommentiert ein anderer.

Apropos süß: Ein gemeinsames Foto mit Helene postete dagegen Silbereisens KLUBBB3-Tour-Kollege Ben Zucker (34). Auch süß, finden die Fans.

