Endlich! Gwyneth Paltrow präsentiert ihr zauberhaftes Brautkleid

Ihre Fans mussten wochenlang darauf warten, doch nun ist ein Hochzeitsfoto von Gwyneth Platrow da - und das Brautkleid ist der absolute Knaller!

Geschlagene 35 Tage lang hat sie ihre Fans zappeln lassen - doch nun ist es endlich so weit: Fünf Wochen nach der Trauung hat Gwyneth Paltrow auf Instagram ein heiß ersehntes Hochzeitsfoto geteilt. Auf diesem sind nun endlich nicht mehr nur mehr nur die beringten Hände der Schauspielerin und ihres frisch Angetrauten zu sehen - sondern Gwyneth höchstpersönlich in voller Hochszeitspracht!

Die beiden vermittelten an ihrem großen Tag, den sie gemeinsamen mit Familie und Freunden im eigenen Garten feierten, nicht nur ungebrochene Freude und Euphorie, sondern einmal mehr großartige Stilsicherheit: Gyneth Paltrow kleidete sich in ein zauberhaftes, blütenweißes Spitzenkleid von Valentino, während ihr Angebeteter Brad Falchuck einen eleganten, blaugrauen Anzug samt Ansteckblume wählte. „Für diejenigen, die es sich gewünscht haben“, schrieb Paltrow dazu. „Ein kleiner Einblick in den schönsten Tag unseres Lebens.“

Das ließen sich Paltrows Fans nicht zweimal sagen

Wenig überraschend folgen angesichts dieses völlig unverstellten Liebesglücks sogleich Begeisterungsstürme der Fans: „Wow, ein absolut tolles Kleid!“, schwärmte ein User unter dem Foto. Ein weitere Follower kommentierte: „Ich wünsche euch nur das Beste. Ihr seid ein atemberaubendes Paar!“

Wir haben übrigens einen heißen Tipp für alle, die nach weiteren Hochzeitsschätzen stöbern wollen: Auf ihrer Website hat die einstige Frau von Chris Martin zahlreiche Schnappschüsse der Feier veröffentlicht - hier lässt sich unter anderem auch ein Blick auf Paltrows Outfit zu späterer Stunde werfen.

sl