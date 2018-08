Heißes Urlaubsvideo: Liz Hurley planscht im Pool - nur mit Bikini-Höschen  

Schauspielerin Liz Hurley hat dem doch eher langweiligen Begriff Brustschwimmen eine neuen Twist verpasst. Die 53-Jährige hat nämlich ein kurzes Video auf Instagram gepostet und das ist heiß.

München - Elizabeth Hurley war oben ohne in einem Pool in Griechenland schwimmen. Allein diese Info genügt, um einige zum Ausflippen zu bringen. Doch die 53-Jährige hat von ihren Wasseraktivitäten einen Clip auf ihrem Instagram-Account hochgeladen.

Liz Hurley lässt im Wasser fast alle Hüllen fallen

Die Mutter eines Sohnes ist alles andere als schüchtern, wenn es darum geht ihren Kurven zu zeigen. Ihr Body ist in Top-Form und das soll wohl auch jeder zu sehen bekommen. Obendrein besitzt Hurley ein Modelable für Bademoden. Für ihre Kollektion macht die Britin selbstverständlich höchstpersönlich Werbung. Regelmäßig postet sie Bikini-Fotos in verführerischen Posen. Dabei zieht die Geschäftsfrau alle Register.

So frech plantscht Elizabeth Hurley im Pool

In dem Video auf Instagram hat Liz Hurley allerdings nur eine weiße Bikinihose an. Nach ein paar Schwimmzügen im blauen Wasser, hüpft Hurley aus dem Pool und bedeckt mit ihren Arme ihre Brüste. Keine einfache Sache bei dem Rumgehopse. So zeigt die Badenixe für einen kurzen Moment wahrscheinlich mehr als ihr lieb ist.

„Versuche die Kalorien abzuschwimmen“, schreibt Liz Hurley zum Videoclip, der mittlerweile über 461.000 Mal (Stand: 23. August 2018, 15.39 Uhr) geklickt wurde.

Ihrer Follower überschütten den TV-Star mit Komplimenten. „Das hast du gar nicht nötig“, „Wow“ und „tolle Frau“ ist in den Kommentaren zu lesen. Ein Fan aus Deutschland meint, "heiß wie Frittenfett".

Ein Beitrag geteilt von Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) am Aug 22, 2018 um 1:47 PDT

Natürlich hoffen einige noch mehr zu sehen. Noch hält Liz Hurley ihre Brüste bedeckt. Selbst wenn Liz Hurley schon mal auf dem Trampolin hüpfte und dabei mehr entblößt, als ihr lieb ist.

Übrigens: Wer den Clip in Griechenland gedreht hat, ist bislang unbekannt. In einem Interview hatte sie einmal verraten, wer der Fotograf ihrer oft sehr verführerischen Schnappschüsse ist. Das sorgte für heftige Diskussionen.

Elizabeth Hurley sorgt für Getuschel vor den Augen der Queen

Vor den Augen der Queen hat sich die Schauspielerin, die vielen auch aus der TV-Serie „The Royal“ als Königin Helena bekannt ist, allerdings einen gehörigen Patzer geleistet.

Heißer Schnappschuss aus dem Urlaub

Ein heißer Urlaubs-Schnappschuss sorgte Anfang Juli für Schlagzeilen! Eine Nackte taucht mit einem Kopfsprung in einen Pool ein. Dabei ist der Po allerdings nur von einem Herzchen verdeckt. Wer kann das sein?

ml

