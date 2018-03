Ein Hauch von Nichts: Dieses Urlaubsfoto schockt Sarah Lombardis Fans

Shitstorms unter Instagram-Posts von Sarah Lombardi sind nicht selten. Während ihres Dubai-Urlaubes ist sie nun in ein besonders großes Fettnäpfchen getreten.

Dubai - Sarah Lombardis Instagram-Posts haben schon des Öfteren Shitstorms ausgelöst. Nun muss sie sich sogar in ihrem Urlaub mit kritischen Kommentaren herumschlagen. Das war passiert: Während ihres Dubai-Urlaubes in den Vereinigten Arabischen Emiraten posierte die 25-Jährige für einen Schnappschuss in knappen Jeans-Shorts und einem Oberteil, das wie ein Bikini-Top aussieht. Auf dem Bild ist ihr Rücken der Kamera zugewandt, sie selbst blickt auf den Yachthafen der Luxus-Metropole.

Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Feb 27, 2018 um 7:23 PST

Viele Instagram-User halten das Outfit Sarahs aber für unangemessen - sie verweisen darauf, dass zu viel Freizügigkeit in islamischen Ländern nicht gerne gesehen werde. Grundsätzlich gilt: Knie, Schultern und Oberarme sollten bedeckt sein. Sogar kurze Hosen bei Männern seien tabu, Bikini-Tops und Hot Pants kämen eigentlich absolut nicht in Frage. Das sehen auch Sarahs Fans so: „Du siehst super aus, aber man sollte in Dubai eigentlich bedeckter herumlaufen. Die Menschen dort haben eine andere Lebensweise und zu viel Haut ist da verboten beziehungsweise wird nicht gerne gesehen“, heißt es da zum Beispiel. Oder: „Respektlose Kleidung. Andere Länder, andere Sitten, Frau Lombardi!“

Sarah Lombardi muss keine Strafe fürchten

Eine Strafe muss die junge Mutter allerdings nicht fürchten: Anders als in anderen islamischen Ländern sind die Kleidervorschriften nur eine Empfehlung, ein Verstoß ist keine Straftat. Trotzdem scheint Sarah aus ihrem Fehler gelernt zu haben. Auf ihrem neuesten Instagram-Foto ist sie in einem Sommerkleid zu sehen - das bedeckt zwar nicht die Knie, ist aber weit weniger freizügig als die Jeans-Shorts.

I Dubai Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Feb 28, 2018 um 9:44 PST

Mehr zu Sarah Lombardi:

Endgültiger Schlussstrich mit Sarah: Mit dieser Aktion macht Pietro Lombardi alle Hoffnungen zunichte

Sarah Lombardi spricht über eine mögliche neue Liebe Seit der Trennung von Noch-Ehemann Pietro Lombardi geht es bei Sarah in Sachen Liebe nicht gerade harmonisch zu. Nun spricht die Mutter von Alessio in einem Interview darüber, ob es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt. Mehr im Video. Zum Video

Wegen Alessio: Sarah Lombardi verzweifelt - hilft Pietro?

bah