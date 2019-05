Ed Sheeran & Justin Bieber: Neuer Song ist so beeindruckend, dass sogar Lewis Hamilton gratuliert

Es ist die vielleicht spektakulärste Kooperation des Musikjahres 2019: Ed Sheeran und Justin Bieber haben einen gemeinsamen Song veröffentlicht. Hier können Sie „I don‘t care“ hören.

Update 11.36 Uhr: Der gemeinsame Song von Ed Sheeran und Justin Bieber ist auch bei den anderen A-Promis Gesprächsthema. „Gratulation, Leute“, kommentierte etwa kein Geringerer als Lewis Hamilton unter dem Instagram-Post von Justin Bieber. Schauspieler Patrick Schwarzenegger äußert sich ähnlich: „Gratulation bro bro.“ Und die DJ-Popstars The Chainsmokers finden es einen „großartigen Song“.

Update 10.30 Uhr: Wie die deutsche Plattenfirma Warner mitteilt, liege „I don‘t care“ in den iTunes-Charts bereits auf Platz 1.

Update 9.34 Uhr: Heute wurde der gemeinsame Song „I don‘t care“ von Ed Sheeran und Justin Bieber veröffentlicht - ein sommerlich-poppiger Track mit Handclaps. Die ersten Reaktionen in den sozialen Medien fallen überwiegend positiv aus.. „Ich liebe es, ich liebe es“, heißt es dort. „Gut gemacht“ oder „Tolle Lyrics, groovige Melodie und perfekte Komposition.“ Vielen geht „I don‘t care“ in die Beine: „Ich habe angefangen zu tanzen, ich liebe es!“

Für eine Anhängerin von Ed Sheeran ist die Sache klar: „Klingt, als ob es der neue Sommer-Song 2019 sein könnte.“

Doch es gibt auch einzelne Kritiker. „Wartet, wartet, wartet. Ihr mögt diesen Song wirklich? Ich bin Fan von Bieber und Sheeran, aber dieser Song ist furchtbar. Der Rhythmus nervt, der Gesang ist ohrenbetäubend.“ Unterschiedliche Geschmäcker und so ...

Ed Sheeran & Justin Bieber: Gemeinsamer Song „I don‘t care“

Unser ursprünglicher Artikel:

München - Sie sind zwei der gegenwärtig allergrößten Stars im Pop: Ed Sheeran und Justin Bieber. Jeder füllt bereits alleine Arenen, Ed Sheeran beispielsweise in München zweimal in Folge das Olympiastadion. Jetzt haben sich beide zusammengetan. Für den Song „I don‘t care“.

Dieser wurde recht kurzfristig angekündigt. Los ging es mit zwei Worten: „big fan“, tweetete Justin Bieber vor Kurzem an die Adresse von Ed Sheeran – und löste damit bei Fans und Medien einen Sturm an Spekulationen aus, der in den darauffolgenden Tagen zusätzlich befeuert wurde, als die beiden Megastars unterschiedliche Versionen eines Fotos posteten, das sie in identischer Pose vor einer grünen Leinwand stehend zeigt, versehen jeweils mit dem Kommentar „10“.

Ed Sheeran und Justin Bieber kündigten gemeinsamen Song „I don‘t care“ kryptisch an

Eine weitere Botschaft erfolgte mit einem kurzen Video, das Ed und Justin am Sonntag posteten. „Hey guys, I got some new music coming out“, sagt Ed Sheeran darin vor seinem Laptop sitzend, „I just wanna play you the new song if you want. See if you like it.“ Den kompletten Song gab es im Clip natürlich noch nicht zu hören. In einem weiteren Instagram-Post lieferte Ed Sheeran dann am Dienstag die Auflösung: „My track with @justinbieber ‚I don’t care‘ comes out this Friday 5am BST you can pre-add or pre-save it now x”.

Ed Sheeran und Justin Bieber sind gut befreundet - jetzt kann man „I don‘t care“ hören

„I don‘t care“ lautet der Titel der neuen Kollaboration von Ed Sheeran und Justin Bieber. Der Track ist seit Freitag, den 10. Mai, weltweit erhältlich. Dass der Brite und der Kanadier, die privat seit Jahren eine gute Freundschaft verbindet, auch musikalisch ein Traumpaar sind, weiß man seit 2015: Damals schrieb Ed Sheeran „Love yourself“ für seinen Kollegen, der weltweit in die Charts stürmte und in Deutschland heute dreifachen Gold-Status hat. Ed Sheeran und Justin Bieber in einem Song – seit Freitag gibt es das Ergebnis zu hören.

Video: Justin Bieber und Ed Sheeran teilen Preview des neuen Songs 'IDC'

Musik-Fans mussten unlängst einen traurigen Verlust hinnehmen: Ein 80er-Star ist gestorben.