Krasse Veränderung: Ed Sheeran verliert über 20 Kilo - jetzt müssen sich die Fans von ihm verabschieden

Während sich die einen gegen Jahresende dank Weihnachtsgans und Co. ihrem Höchstgewicht nähern, ist Mega-Star Ed Sheeran schlank wie nie geworden. Doch nicht nur auf diese Veränderung müssen sich seine Fans einstellen.

Mega-Star Ed Sheeran hat rund 50 Pfund (etwa 22 Kilogramm) abgenommen .

hat rund 50 Pfund (etwa 22 Kilogramm) . Grund für die Diät war sein hohes Gewicht, das sich während seiner US-Tour angesammelt hat.

Nach seiner Verwandlung plant der Brite einen weiteren drastischen Schritt.

„Stämmig“, „dick“ oder gar „fett“ genannt zu werden, tut weh - und zwar auch, wenn man ein Popstar ist und schon Mega-Erfolge gefeiert hat wie der Brite Ed Sheeran. In dem britischen Podcast „Behind the Medal“ verriet der Musiker, dass er immer wieder wegen seines Gewichts gehänselt wurde und auch, dass er selbst nie mit seinem Aussehen zufrieden war .

Der Grund für sein Gewicht ist ausgerechnet das, was ihn berühmt gemacht hat: seine Musik. „Als Kind habe ich Sport geliebt, dann fing ich an, Musik zu machen und zu rauchen und habe es komplett vergessen“, zitiert die Bild den Briten. Besonders seine Amerika-Touren hatten Auswirkungen auf sein Gewicht. „Du spielst in den USA dein Konzert zu Ende und holst dir einen Eimer voller Chicken Wings, sitzt hinten im Bus, guckst dir die Simpsons an und trinkst Wein. Und das jeden Tag“, schildert Ed Sheeran im Podcast seinen Tour-Alltag, der sich nicht gerade gesund nennen lässt.

Verwandlung: Popstar nimmt über 20 Kilo ab und kündigt Abschied an

Dem Briten war klar: Eine Veränderung muss her. 2019 startete der Megastar jeden Tag mit einer Jogging-Runde - ganze 45 Minuten lang, dazu geht er schwimmen und macht Sit-ups. Das zeigt Wirkung: Über 50 Pfund habe er verloren, berichtet er in dem Podcast. Das sind umgerechnet etwa 22 Kilogramm - und die sieht man, zum Beispiel in einem Video, das Ed Sheeran auf Instragram postet.

Im Vergleich zu früheren Bildern fällt auf, dass der Popstar deutlich schlanker ist.

Ed Sheeran verkündet Auszeit - Fans müssen sich verabschieden

Aber das ist nicht die einzige Veränderung: Ed Sheeran hat an Heiligabend einen Abschied angekündigt. „Ich bin seit 2017 nonstop unterwegs und hole einfach etwas Luft, um zu reisen, zu schreiben und zu lesen“, teilte der britische Sänger am Dienstag über Instagram und Facebook mit. Er werde sich vorerst auch aus den sozialen Medien verabschieden. „Ich gehe offline, bis die Zeit reif ist, um zurückzukommen.“ Bereits im August hatte der 28-Jährige bei einem Konzert von einer geplanten 18-monatigen Auszeit gesprochen.

Vielleicht nutzt er die Auszeit ja auch, um etwas für die Umwelt zu tun - wie damals, als er einen Wildteich grub. Für seine Fans allerdings nichts Neues: Auch 2015 gönnte sich Ed Sheeran eine Pause - und kehrte schließlich wieder zurück. Auch jetzt verspricht er, zurückzukommen. Und zwar mit neuen Songs im Gepäck.

Die Zeit bis zu Ed Sheerans Rückkehr können sich die Fans zum Beispiel mit diesem irren Foto des Superstars vertreiben -es zeigt ein skurriles Detail, das nicht gleich auffällt. Oder sie erinnern sich an diese abgefahrene Aktion, bei der Ed Sheeran als Ketchup-Model unterwegs war.

