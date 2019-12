DSDS: Sarah Lombardi mit blankem Po - Wir zeigen die pikanten alten Aufnahmen

Sarah Lombardi zeigte sich offenherzig wie nie in der Sat.1-Show „Das große Promi-Flaschendrehen“ - am Ende war ihr aber doch etwas sehr peinlich.

Update vom 24. Februar 2019: Ganz offen sprach Sarah Lombardi in der Show „Das große Promi-Flaschendrehen“ (Sat.1) darüber, wie sie ES daheim macht. Ja, sie sprach tatsächlich über Sex. Dabei war die Frage, die sie beantworten musste, gar nicht so schlüpfrig. „Welche drei Dinge machst du nur im Dunkeln?“, wollte Moderator Hugo Egon Balder (68) wissen. Sarah antworte offen: „Schlafen und Sex“... Oha! So ein intimes Detail aus ihrem Sexleben wollte sie vermutlich gar nicht preisgeben.

Rasch versuche sich Sarah Lombardi aus der peinlichen Nummer herauszureden: "Du stellst die Fragen immer so, dass ich an das eine Thema denken muss! Zum Glück habe ich Make-up drauf, darunter bin ich sehr rot! Meine Mama sieht das, ich kriege Ärger!"

Video: Die Lombardis sind offiziell geschieden

Doch damit nicht genug an intimen Details: Später verriet sie in der Sendung noch, dass sie gar keine erogenen Zonen habe, als sie drei nennen sollte. Ob das wirklich der Wahrheit entsprach?

Und dann musste sie auch noch mit Janine Kunze knutschen! Erst kürzlich sprach Janine Kunze offen wie nie über das Sexleben in ihrer Ehe.

+ Sarah Lombardi gab sich offen wie nie beim Sat.1-Flaschendrehen der Promis. Hier küsst sie Janine Kunze. © SAT.1/Willi Weber

Sarah Lombardi im Schaumbad - ganz alleine in der Wanne

Update vom 17. Februar 2019: Sarah Lombardi erholt sich im Winterurlaub von den „Dancing on Ice“-Strapazen - was sie von dort postet, sorgt nicht bei allen für Begeisterung. Sondern auch für Kritik und Vorwürfe.

Am Sonntag folgte nun ein echtes Wow-Foto: Sarah Lombardi genießt ein Schaumbad, hinter ihr öffnet sich ein großes Fenster ins Winter-Wunderland. Vorne weiß, hinten weiß. Aber natürlich stellt sich auch eine Frage: Ist sie da etwa nackig?

Die Antwort gibt‘s, wenn man auf den Pfeil klickt oder swipet: Sie trägt auf dem zweiten Foto einen Bikini. Und hat den vermutlich auch auf dem ersten an.

„Wie, so gehst du baden?“, wundert sich ein Follower, dass Lombardi ihr Schaumbad in bekleidetem Zustand bevorzugt. Auch die Tatsache, dass es sich um ein Werbeposting handelt und das gastgebende Hotel verlinkt ist, sorgt nicht für ungeteilte Begeisterung. Die Hater toben sich in vielerlei Hinsicht aus. „Wie krank ist das denn. Foto in der Badewanne zu veröffentlichen. Na ja, wer‘s nötig hat ...“

Doch immerhin darf sich Sarah Lombardi auch über Komplimente freuen. „Tolles Bild“, „Wow“ oder „Die ist doch viel zu groß für dich alleine die Wanne“, heißt es da.

Für alle, die es bevorzugt hätten, Sarah Lombardi lieber hüllenlos zu sehen: Das gab‘s tatsächlich einst, und zwar mit 18 bei DSDS. Details erfahren Sie in unserem Ursprungsartikel unten.

Sarah Lombardi heiß in neuem Video - und „unten ohne“ auf alten Fotos

Unser Artikel vom 29. September 2018:

Köln - Fans von Sarah Lombardi dürften im Herbst ihren Augen nicht getraut haben, als sie das Video zum Song „Soleil“ zum ersten Mal anschauten. Denn: In dem Clip präsentiert sich die Sängerin so sexy wie (fast) noch nie!

Erst räkelt sie sich unter einem Laken und zeigt dabei jede Menge Haut. In einer anderen Einstellung ist endgültig zu sehen, dass die 26-Jährige sich für den Dreh nackig gemacht hat. Das ganze Video hier sehen Sie hier:

Nach 30 Sekunden wird das ungezogene Video dann wieder angezogener. Naturaufnahmen wechseln sich ab mit Aufnahmen von Sarah Lombardi an Strand und Meer. Und die Sängerin zeigt auch gleich, dass sie unterschiedliche Badebekleidung im Schrank hat: Der pinkfarbene Bikini steht ihr genauso gut wie der schwarze Einteiler.

Übrigens: DSDS-Juror Pietro Lombardi hat mit Jessica Paszka geflirtet - und dabei nicht geahnt wen er da eigentlich anbaggert.

Video: Sarah Lombardi bei "Miss Germany 2019" dabei!

Die YouTube-Debatten liefen bereits kurz nach der Veröffentlichung des Videos heiß. „Was zur Hölle ist Soleil?“, fragt ein Fan und wird auch gleich aufgeklärt, dass das französisch für „Sonne“ sei. Trotz des fremdsprachigen Titels ist der Song auf Deutsch gesungen. „Ich warte auf dich, Soleil“, schmettert sie. Und kehrt am Ende des dreiminütigen Video doch wieder unbekleidet ins Laken zurück. Im Bett ist‘s halt doch am schönsten!

Natürlich ist auch die spärliche Garderobe der jungen Mama Thema unter den Fans. „Seit wann so freizügig?“, wundert sich einer. „Wenn es nicht gut läuft, wird man immer freizügiger... trotzdem ist dein Lied scheiße geworden und das Video ebenfalls“, pöbelt ein anderer.

Lesen Sie auch: Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin empört mit kurzem Rock: „Sehr ordinär“.

Sarah Lombardi nackt? Das gab es schon 2011

Da müssen wir allerdings widersprechen! Nicht, was seine Beurteilung der musikalischen Qualität angeht - die möge doch jeder für sich bewerten. Aber: Es ist nicht das erste Mal, dass sich Sarah Lombardi so freizügig zeigt. Im Gegenteil!

Denn schon im Jahr 2011 strahlte RTL laut tz.de* pikante Aufnahmen aus. Es war die Zeit, als Sarah Lombardi noch Sarah Engels hieß und bei „DSDS“ um den Sieg (den ihr späterer Ehemann davontrug) kämpfte. Dafür zeigte sie vollen Körpereinsatz und ließ sich vom „DSDS“-Team in der Sauna ablichten.

+ Sarah Lombardi entblößte sich 2011 für RTL - mehr Bilder zeigt tz.de* © Scr eenshot RTL

Auch ihr blanker, braungebrannter Hintern war zu sehen. 18 Jahre alt war Sarah damals - und scheint sich jetzt erinnert zu haben, dass es nicht schadet, ab und an etwas mehr Haut zu zeigen.

Weitere Screenshots der Sauna-Aufnahmen zeigt tz.de* hier in einer Fotostrecke.

