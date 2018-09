Was geht da mit Mousse T.? Jetzt spricht Ella Endlich Klartext

Sind sie ein Pärchen oder nicht? Es wurde viel spekuliert über die beiden DSDS-Juroren Ella Endlich und Mousse T.

München - In der vergangen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) knisterte es anscheinend zwischen den Juroren Ella Endlich und Mousse T.. Viele Komplimente, Flirts während der Show und gemeinsame Fotos heizten die Paar-Gerüchte an.

Die Musiker sind sich auf jeden Fall sympatisch. Aber läuft da noch mehr zwischen den beiden?

DSDS: Beruflich gehen Ella Endlich und Mousse T. wieder getrennte Wege

Zumindest bei „Deutschland sucht den Superstar“ werden sich die beiden nicht mehr sehen. Mousse T. wird in der nächsten Staffel nicht mehr als Juror dabei sein. Er wird aber ein eigenes Projekt auf RTL bekommen, wie er in einem Facebook-Video verriet: „Viele von euch haben sich gefragt, ob ich in der neuen Staffel als Juror dabei bin. Ich bin nicht als Juror dabei. Ich arbeite aber selbst an einem ganz, ganz spannenden Projekt mit RTL und seid mal gespannt, da kommt bestimmt was ganz Schickes bald.“

Zuletzt wurden die beiden sogar zusammen auf dem roten Teppich gesehen. Gegenüber Promiflash bezeichneten sie den gemeinsamen Auftritt scherzhaft als "Date".

Ella Endlich spricht Klartext

In einem Interview mit Guten Morgen Deutschland rückte Ella Endlich nun mit der Wahrheit heraus: „Wir sind kein Liebespaar“, sagte die Sängerin. Sie sei auch nach wie vor Single.

Erst im Januar hatte sie sich von ihrem damaligen Partner nach drei Jahren Beziehung getrennt. „Ich bin da noch nicht so angekommen in diesem Single-Gefühl, genieße das aber trotzdem“, erzählte Endlich damals dem Express.

md