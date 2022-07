Von wegen Luxusvilla: DSDS-Chef Dieter Bohlen wohnt in 90-qm-Wohnung auf Mallorca

Dieter Bohlen lebt zwischenzeitlich auf der spanischen Insel Mallorca. Wer glaubt, dass der Pop-Titan in einem Luxus-Anwesen wohnt, irrt sich. Der Musikproduzent verbringt seine Zeit in einer 90 Quadratmeter Wohnung im Südwesten Mallorcas.

Mallorca - Dieter Bohlen (68) nutze seine DSDS-Pause um viel gemeinsame Zeit auf Mallorca zu verbringen. Immer mit dabei: Partnerin Carina. Doch ein Luxus-Anwesen besitzt das Paar wohl nicht. Doch wem gehört das luxuriöse Anwesen, welches der 68-Jährige regelmäßig auf Instagram zeigt?

Eine Villa mit Pool, Palmen und einem riesigen Garten - leisten könnte sich Dieter Bohlen ein Anwesen auf Mallorca auf jeden Fall. Sein Vermögen wird laut Bild.de auf 135 Millionen Euro geschätzt. Doch die Luxusvilla, in der der 68-Jährige vor wenigen Tagen RTL ein Interview gab, gehört TV-Makler Marcel Remus (35). Auch die Palme, die er Carina im vergangenen Jahr schenkte, steht nicht in seinem Garten - sondern in einem nahegelegenen Haus.

Angeblich soll ihm eine 700.000 Euro teure 90 Quadratmeter Wohnung im Südwesten Mallorcas gehören, in der sich Dieter Bohlen sehr wohl fühlt. „Dieter nutzt seine Verbindungen, ihn kennt ja jeder auf der Insel. Ihm macht es Spaß, die Leute hinters Licht zu führen. Er spart ja gern“, heißt es in einem Statement von einem Freund gegenüber Bild.de. Nun äußerte sich Bohlen selbst dazu.

Dieter Bohlen meldet sich mit DSDS-Comeback aus Mallorca-Villa

Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Pop-Titan ein Video, in dem er seinen Fans und Followern sein „Deutschland sucht den Superstar“-Comeback mitteilte. Im Hintergrund sind Pool, Palmen und ein riesiges Anwesend zu sehen. „Aber die ganze Wahrheit ist, die Wohnung, der Roller etc. gehören mir auch nicht. Mir gehört auf Malle so viel wie den meisten: nichts. Warum soll ich was kaufen, was ich so haben kann? Die Sonne, das Meer ist alles für jeden zugänglich“, lautete sein Statement auf Instagram.

Bevor die 20. Jubiläums-Staffel von DSDS losgeht, kündigte Dieter Bohlen noch vor dem Start große Veränderungen an. „Wir sind voller neuer Ideen, ich schwöre es euch. Wir brüten da neue Sachen aus“, hieß es in einem Instagram-Video. Verwendete Quellen: instagram.com/dieterbohlen, bild.de